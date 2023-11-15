15 Kas 2023 - 15:44 - Siyaset

“Mücbir sebep süresi tekrar uzatılmalı”

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Serdar Yıldız, basın açıklaması yaparak deprem bölgesindeki vergi mükelleflerinin mücbir sebep ilan edilerek ertelenen kamu borç ödemelerinin, tekrar uzatılmasını talep etti. İl Başkanı Yıldız, “Mücbir sebep ilanın süresinin bir kez daha uzatılmasını talep ediyoruz" dedi.