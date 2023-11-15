“Mücbir sebep süresi tekrar uzatılmalı”

Yıldız açıklamasında,
"Hem ekonomik krizlerin faturasını hem de deprem faciasının maliyetini hiç bir destek almaksızın kendi kıt imkânları ile ödemeye çalışan bölge insanımıza vahada su sayılabilecek küçük bir katkı olan ve yasal meşru hakkı olan mücbir sebep ilanın süresinin bir kez daha uzatılmasını talep ediyoruz"
dedi.
“TÜM YÜKÜ ZATEN BÖLGE İNSANI ÇEKMEKTEDİR”
İYİ Parti Malatya İl Başkanı Serdar Yıldız,
“6 Şubat günü yaşanan elim deprem facialarından ağır şekilde etkilen illerdeki vergi mükellefleri için ilan edilen mücbir sebep halinin tekrar uzatılmasını talep ediyoruz. Bölge halkı, sanayici, esnaf ve tüm vergi mükellefleri için kamusal düzen nihayetinde normale dönememiştir. Gerek merkezi hükümetin gerekse de yerel yönetimlerin hayatı olağan akışına getirememesi bu konuda yapılan, yapılacak olan tüm hizmetlerin aksamasının tüm yükünü zaten bölge insanı çekmektedir. İnsan ve toplum yaşamı anormal ve olağanüstü koşullarda sürerken ticari hayatın gelişmesi ise mümkün değildir. AKP iktidarının ülkemizi yönetmeye başladığı 2002 seçimlerinden günümüze geçen 21 yıllık süreçte ülke ekonomisi krizlerin için adeta boğulmuştur. Hem ekonomik krizlerin faturasını hem de deprem faciasının maliyetini hiç bir destek almaksızın kendi kıt imkânları ile ödemeye çalışan bölge insanımıza vahada su sayılabilecek küçük bir katkı olan ve yasal meşru hakkı olan mücbir sebep ilanın süresinin bir kez daha uzatılmasını talep ediyoruz. Aksi durumda başta Malatya’mız olmak üzere depremden ağır etkilenen tüm şehirlerimizde hayat durma noktasına gelecektir”
şeklinde konuştu.
“MÜCBİR SEBEP İLANIN SÜRESİNİN BİR KEZ DAHA UZATILMASINI TALEP EDİYORUZ”
Başkan Yıldız
“Deprem faciasının ardından birçok iş yeri yıkılmış, birçok iş insanımız da bölgedeki yatırımlarını geri çekmek zorunda kalmıştır. Bu ekonomik enkaz birçok hemşerimizin de işsiz kalmasına neden olmuştur. Gerek organize sanayi bölgelerimizde gerek orta ve küçük ölçekli sanayi alanlarımızda ticaret nerede ise durma noktasına gelmiştir. Malatya'da ticari hayat, esnaflarımızın konteynerlerde şartları zorlayarak sürdürmeye çalıştığı bir hal almıştır. İşte tüm bu elzem durumların ilgili tüm bakanlıklarca bir defa daha göz önüne alınarak yasal sürenin tekrar uzatılmasını önemle talep ediyoruz. İYİ Parti olarak ülkemize çöken tüm karanlıkları Türk güneşimiz, liderimiz Meral Akşener'in önemle vurguladığı önce millet hassasiyetine dayalı yerel kalkınma politikalarımız ile aydınlığa kavuşturacağız”
açıklamalarında bulundu.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.