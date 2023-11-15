15 Kas 2023 - 15:38 - Spor

A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü

18 Kasım'da Berlin'de özel maçta Almanya ve 21 Kasım'da Cardiff'te 2024 Avrupa Elemeleri'nde Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu karşılaşmaların hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.