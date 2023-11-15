A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü

İki farklı gruba ayrılan futbolcular, video/analiz toplantılarının ardından saha çalışmaları yaptı. 14 oyuncudan oluşan ilk grup saat 15.45'te antrenmana başlarken, 15 futbolcunun yer aldığı ikinci grup ise saat 17.00'de idman sahasına çıktı. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik ağırlıklı, son bölümde ise bitiricilik üzerine çalışmalar yapıldı.
Ay-yıldızlılar, Almanya karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.