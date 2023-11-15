- Spor

Depremzede gencin hedefi dünya şampiyonluğu

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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki kick boks sporcusu Mehmet Gürler, dünya şampiyonluğu hedefiyle gece gündüz demeden ter döküyor.
Depremzede gencin hedefi dünya şampiyonluğu mask
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Depremin vurduğu Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan ve küçük yaşlardan itibaren kick boks ile tanışan 17 yaşındaki Mehmet Gürler, bir yandan eğitimine devam ederken diğer yandan antrenmanlarda ter döküyor. Okuldan çıktıktan sonra günde yaklaşık 3 saat antrenman yaparak disiplinli bir çalışma rutini benimseyen Gürler, Türkiye Şampiyonası'na ulaşmak için gün sayıyor. Şampiyonluk hedefiyle yolan çıkan depremzede sporcunun asıl hedefiyse dünya şampiyonluğu.

Hedeflerinden bahseden genç sporcu Mehmet Gürler, "Depremzede arkadaşlarımız ile birlikte yaralarımızı beraber sarmaya çalışıyoruz. Türkiye Şampiyonası için çalışmalarımı sürdürüyorum. Dünya Şampiyonası için de aynı kararlılıkla ilerleyerek ilçemi ve ülkemi uluslararası arenada temsil etmeyi hayal ediyorum" diye konuştu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Depremzede, Hatay, Reyhanlı, kick boks, Mehmet Gürler

- Spor

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