12 takım daha şampiyona bileti alacak

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 12 ülke turnuva bileti arayacak. Almanya’nın ev sahipliği yapacağı finallere gitmeye hak kazanan ülkelerin 8’i geçtiğimiz ekim ayında belli oldu. A Milli Futbol Takımı’nın yanı sıra; İngiltere, İspanya, İskoçya, Fransa, Belçika, Avusturya ve Portekiz 2024 Avrupa Şampiyonası’nda yer alacak.

Ay-yıldızlılar, D Grubu’nda 16 puanla son hafta maçlarına lider girerken, Galler ve Hırvatistan’ın 10’ar puanı bulunuyor. Bu iki ülke, kasım ayında 2 maça çıkacak. Galler, son maçta Türkiye’yi konuk edecek.

Fransa’nın oynadığı tüm maçları kazanarak Almanya biletini cebine koyduğu B Grubu’nda aynı puana (12) sahip Hollanda ve Yunanistan ikincilik için yarışıyor. C Grubu’nda 1 maçı eksik 10 puanlı İtalya 3. sırada yer alırken, son maçta Ukrayna ile kozlarını paylaşacak. Müsabaka sonrası İngiltere’nin ardından grubu ikinci bitirecek takım belli olacak. Elemelerde oynadığı 8 maçı da kazanarak finallere gitmeye hak kazanan Portekiz’in yer aldığı J Grubu’nda Slovakya 16 puanla ikinci sırada yer alıyor. İkincilik için en büyük aday olan Slovakya'ya kalan iki maçta alacağı 1 puan yetecek.

3 TAKIM ULUSLAR LİGİ’NDEN KATILACAK

EURO 2024 eleme grubu maçları sonunda finallere katılmayı başaramayan takımlar arasından, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi A, B ve C Liglerinde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek play-off maçlarının ardından rakiplerine üstünlük sağlayan 3 takım da Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacak.

Elemelerde yarın oynanacak maçlar şöyle:

A Grubu

20.00 Güney Kıbrıs - İspanya

20.00 Gürcistan - İskoçya

F Grubu

20.00 Azerbaycan - İsveç

20.00 Estonya - Avusturya

G Grubu

20.00 Bulgaristan - Macaristan

22.45 Karadağ - Litvanya

J Grubu

22.45 Lüksemburg - Bosna Hersek

22.45 Slovakya - İzlanda

22.45 Lihtenştayn - Portekiz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı