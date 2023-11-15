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4 Süper Lig kulübü disipline gönderildi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan maçlar sonrası aralarında Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da olduğu 4 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
4 Süper Lig kulübü disipline gönderildi mask
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TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre Fenerbahçe, Adana Demirspor müsabakasındaki 'saha olayları', 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle; aynı mücadelede ev sahibi Y.Adana Demirspor, 'çirkin ve kötü tezahüratı', 'usulsüz seyirci alınması' ve 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Trabzonspor, Konyaspor müsabakasınaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle; Sivasspor, Fatih Karagümrük maçındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü Antrenörü Sercan Terzioğlu 'talimatlara aykırı hareketi' ve 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle; Adana Demirspor Kulübü antrenörü Serkan Damla ise 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle disipline gönderildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig, fenerbahçe, Trabzonspor

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