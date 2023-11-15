4 Süper Lig kulübü disipline gönderildi

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre Fenerbahçe, Adana Demirspor müsabakasındaki 'saha olayları', 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle; aynı mücadelede ev sahibi Y.Adana Demirspor, 'çirkin ve kötü tezahüratı', 'usulsüz seyirci alınması' ve 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Trabzonspor, Konyaspor müsabakasınaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle; Sivasspor, Fatih Karagümrük maçındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.
Fenerbahçe Kulübü Antrenörü Sercan Terzioğlu 'talimatlara aykırı hareketi' ve 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle; Adana Demirspor Kulübü antrenörü Serkan Damla ise 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle disipline gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.