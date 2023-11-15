15 Kas 2023 - 15:28 - Asayiş

Malatya’da piyasaya sürülecekti emniyet yakaladı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte içki üretimi ve satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda Y.Ç.(66) ve K.H.(62) isimli şahısların ikametlerinde sahte içki ürettiklerini ve piyasa sürdüklerini tespit etti.