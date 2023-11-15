Malatya’da piyasaya sürülecekti emniyet yakaladı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte içki üretimi ve satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda Y.Ç.(66) ve K.H.(62) isimli şahısların ikametlerinde sahte içki ürettiklerini ve piyasa sürdüklerini tespit etti.
Mahkemeden alınan arama kararına istinaden şahısların ikamet adreslerinde ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde sahte içki yapımında kullanılan ekipmanlar ile bin 260 litre el yapımı alkollü içki ele geçirildi. Yakalanan şahıslara 5607 sayılı kanun maddesi gereği ile yasal işlem yapıldığı bilgisi verildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.