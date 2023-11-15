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Malatya’da piyasaya sürülecekti emniyet yakaladı

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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte içki üretimi ve satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda Y.Ç.(66) ve K.H.(62) isimli şahısların ikametlerinde sahte içki ürettiklerini ve piyasa sürdüklerini tespit etti.
Malatya’da piyasaya sürülecekti emniyet yakaladı mask
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte içki üretimi ve satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda Y.Ç.(66) ve K.H.(62) isimli şahısların ikametlerinde sahte içki ürettiklerini ve piyasa sürdüklerini tespit etti.

Mahkemeden alınan arama kararına istinaden şahısların ikamet adreslerinde ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde sahte içki yapımında kullanılan ekipmanlar ile bin 260 litre el yapımı alkollü içki ele geçirildi. Yakalanan şahıslara 5607 sayılı kanun maddesi gereği ile yasal işlem yapıldığı bilgisi verildi.

 
 

Kaynak: Haber Merkezi
# emniyet müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, kaçakçılık operasyonu

Malatya- Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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