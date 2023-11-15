Ağbaba’dan bakanlığa Malatya sorusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Plan Bütçe Komisyonunda Milli Eğitim bütçesi görüşmelerinde Malatya’nın eğitim yatırımları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Malatya'da 2020-2022 döneminde 159 okulun projelendirildiğini, bu okulların 10'unun bitirildiğini, 21 okul yapılırken deprem nedeniyle yapımlarının durdurulduğunu belirten Ağbaba, “Malatya’nın yeni yatırım programının onaylanmasını bekliyoruz. Malatya'da 159 okulun yapımını bekliyoruz” dedi.

“ÖĞRENCİLER PANİKLE SINIFLARDAN TAHLİYE EDİLİYOR”

Depremin en çok eğitimi vurduğunu kaydeden Veli Ağbaba, “Malatya'da 2 okul yıkıldı, 46 okul ağır, 18 okul orta, 42 okul ise az hasar aldı. Ağır hasar alan okullar yıkılırken az hasar alan okullar onarıldı. Depremde ağır hasar alan okulların büyük bölümünün 2020 Elâzığ depreminin ardından güçlendirme yapılan okullar olduğunu görüyoruz. Böylece güçlendirmenin baştan savma olduğu da ortaya çıktı. 10 yıl garantisi olması gereken okul binalarından bazılarının birkaç yıl içinde ağır hasarlı olmasının Bakanlığınız tarafından nasıl değerlendirildiğini de merak ediyoruz. Malatya'da şubat ayından beri defalarca irili ufaklı depremler meydana gelmeye devam ediyor. Her depremin ardından okullardaki öğrenciler panikle sınıflardan tahliye ediliyor, bir süre okul bahçelerinde bekletiliyor. Maalesef Malatya depremle ilgili çok ciddi sıkıntı yaşıyor” şeklinde konuştu.

“YAPIMINA BİR AN ÖNCE BAŞLANMASI BEKLENİYOR”

Malatya öğretmenevi nisan ayı başında yıkıldığını hatırlatan Ağbaba, “Depremden 9 ay sonra bırakın yeni öğretmenevinin temelinin atılmasını, yıkılan öğretmenevi arazisine iş yeri konteynerleri konuldu, öğretmenevi arazisi esnaf konteynerleriyle dolduruldu. Malatya'da depremde yıkılan polisevi yerine yeni yapılan polisevi bitirilmek üzere ama öğretmeneviyle ilgili bir gelişme yok. Malatya'da depremden dolayı sosyal anlamda öğretmenlerin faydalanacağı bir şey olmadığı için öğretmenevinin yapımına bir an önce başlanması bekleniyor” dedi.

“ÖĞRETMEN EKSİKLİĞİ KAPATILMAK İSTENİYOR”

Öğretmen açığı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ağbaba, “6 Şubat depreminin ardından yaklaşık 3 bin öğretmenimiz tayin isteyerek Malatya'dan ayrıldı. Yine, atamayla yaklaşık bin 300 öğretmen Malatya'ya geldi. Norm fazlası öğretmenlerimizle açık kapatılmak istense de şehir merkezinde bazı branşlarda ücretli öğretmenlerle öğretmen eksikliği kapatılmak isteniyor. Deprem bölgesinde pozitif ayrımcılık uygulamasını, zaten zor şartlar altında yürütülen eğitim sürecine bir de öğretmen eksikliğinin eklenmesini istemiyoruz” ifadelerine yer verdi.

“YÖNETİMLERİNDE BÜYÜK BOŞLUK OLUŞTU”

Yeni okul yapımlarının hızlandırılmasını isteyen Veli Ağbaba, “855 derslikte eğitim gören 22 bin öğrencinin başka okullarla eşleştirildiği, 111 okulda eşleştirme yapıldığı; 158 okulda ikili, sabahçı-öğlenci şeklinde eğitim verildiği belirtiliyor. 111 okul, başka okulların bünyesine eklenerek eğitim görüyor. 1 okul için yapılan binayı 2 okulun paylaşması da sıkıntı yaratıyor. Depremin ardından okul yönetimlerinde büyük boşluk oluştu. Çok sayıda idareci tayinle ve görevlendirmeyle şehir dışına çıkınca okullar idare konusunda sıkıntı yaşıyor. Öyle ki depremin en büyük yıkım yaptığı ilçelerden biri olan Doğanşehir'de kadrolu okul müdür ve yardımcıları olmadığı belirtiliyor. İlçedeki 1 okulda bile ne müdür ne müdür yardımcısı var, bu görevler geçici görevlendirmeyi yürütülüyor, aynı sıkıntı Akçadağ ilçemizde ve sorunlarımız da devam ediyor” şeklinde konuştu.

Kaynak: BÜLTEN