Gürkan: Esnafımız rahat olsun

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Latif Okyay, Genel Sekreter yardımcıları ve Daire başkanları ile birlikte Mısır Çarşısı esnaflarını ziyaret ederek bir süre görüştü.

Mısır Çarşısı esnaflarına sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür eden Gürkan, Büyükşehir Belediyesi olarak esnafların her zaman yanında ve destekçisi olduğunu belirtti.

“VATANDAŞLARIMIZIN TEDİRGİNLİĞİNİ ANLIYORUM”

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Mısır Çarşısı esnaflarıyla bir araya geldiği ziyaret sırasında yapmış olduğu konuşmada,

“Malatya Valiliği tarafından hazırlanan tebligatlar Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ilgililere tebliğ edilmiş. Kalıcı, az hasarlı iş yerlerine de aynı tebligat yapılmış. Vatandaşlarımızın tedirginliğini anlıyorum. Tebliğ edilen bu tebligatlar 220 dönümlük alanda geçtiğimiz günlerde başlayan çalışmalara engel olan kaldırımlara ve yol kenarlarında bulunan geçici konteyner iş yerleri ile ilgili tebligatlardır”

diye konuştu.

“ŞEHRİMİZDE GENEL BİR İNCELEME GERÇEKLEŞTİRDİLER”

“Genel durum aslında şudur: Geçtiğimiz günlerde Malatya’yı ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcımız ve beraberindeki heyet şehrimizde genel bir inceleme gerçekleştirdiler” diyen Gürkan,

“220 dönümlük bu alanda yeniden bir ticari alan kurulacak ve kimsenin hakkı zayi olmayacak. Ayrıca Niyazi Mısri, Saray Mahallesi, Akpınar ve Cezmi Kartay Caddesinin bulunduğu alan etaplar halinde değerlendirilerek 3 binin üzerinde konut ile 10 bine yakın iş yeri yapılacak. Mısır Çarşısı ile ilgili olan durum ise, Malatya Çarşısı’ndaki bazı dükkânların 6 Şubat depremlerinden sonra yapılan değerlendirmelerde hafif hasarlı raporu tescillenmiştir. Şehri bütüncül olarak bir plan muhaceresi içerisinde yapılıp düzgün ve modern bir yapı oluşturmak için Mısır Çarşısı ve benzeri yerler ile ilgili karot örnekleri alınacak ve yeniden bir inceleme yapılacak. Yapılacak planlama içerisinde adaptasyon olabilir mi, ona bakılacak. Bu alanda yapılacak bütün çalışmalar esnaflarımızın menfaatine olan çalışmalardır. An itibariyle netleşmiş bir çalışma bulunmamaktadır. Sizlere gönderilen tebligat 220 dönümlük alan içerisinde çalışmalara engel teşkil eden geçici konteyner iş yerleri için hazırlanmış; ancak bu alandaki bütün esnaflara dağıtılmıştır”

şeklinde konuştu.

Esnafların yanında olduğunu dile getiren Gürkan,

“Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı çalışmaların başladığı 220 dönümlük inşaat alanı içerisinde bulunan ve inşaat çalışmalarını engelleyecek durumda olan geçici konteynerler için de ayrı bir yer tahsis ederek ticari faaliyetlerini inkıtaaya uğratmadan işlerine devam etmelerini sağlayacaktır. Mısır Çarşısı ile ilgili olarak da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde daha net bir çalışma ortada yoktur. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcımız, Malatya’ya geldiği zaman yeniden görüşeceğiz. An itibariyle hafif hasarlı iş yerleri ile ilgili netleşmiş bir çalışma söz konusu değildir. Biz esnafımızın yanındayız, siz var olursanız biz var oluruz. Zorunlu olarak bir yıkım söz konusu değildir. Öyle bir durum söz konusu olursa biz gelip sizlerle oturacağız ve diyeceğiz ki ‘depreme dayanıklı dükkânlar yapacağız’ sizler de zaten buna taraftar olursunuz. Sizlere geçici olarak başka bir iş yeri veririz, işlerinizi geçici olarak sürdürürsünüz”

ifadelerini kullandı.

“BU KONUDA RAHAT OLUN”

Esnaflara rahat olmalarını söyleyen Gürkan,

“Bizim buradaki amacımız esnafımızı mutazarrır etmek değil, ileriki aşamada sürdürülebilirlik ve devamlılık anlamında gelecekteki bir afetten zarar görülmemesi için çalışmalarımızı yapıyoruz. Şehrin çarşısının bir kısmına fore kazık çakıp, Mısır Çarşısı’na fore kazık çakılmazsa Allah korusun olası bir afette çarşı dediğimiz bu alana bir şey olursa, hoş olmaz. Esnafımız rahat olsun. Biz burada vatandaşımızın hilafına ve zararına olan hiçbir iş ve işlemin içerisinde bulunmayız. Biz idareciliği nefsimizi tatmin ederek, insanlara tahakküm etme duygusu içerisinde yapacak bir idareci değiliz. Biz sizlere hizmet etmekle yükümlü idarecileriz. O nedenle vatandaşımız gayet müsterih olsun. Biz şehrimizi vatandaşımızın da rızasını, gönlünü alarak düzelteceğiz. Mülkiyet hakkı anayasal teminat altındadır. Eğer dükkânların durumunda bir değişiklik olursa siz esnaflarımızın oluru alınır ve bir proje yapılır. Proje yapılırken de sizlere başka bir yerde geçici iş yeri verilir. Bu konuda rahat olun”

diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN