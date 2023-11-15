“Her geçen gün büyüyen ve güçlenen bir aileyiz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Şirket Genel Müdürleri, Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürleri, belediyenin farklı birimlerinde görev yapan personellerin yanı sıra Yeşilyurt Belediyesinin iştirakleri olan şirket çalışanlarının tam kadro katıldığı bir program oldu.

1 MİLYAR 794 MİLYON 181 BİN TL’Yİ BULAN 100 YATIRIM

Programın başında; 2019 ile 2023 yılları arasında toplam değeri 1 Milyar 794 Milyon 181 Bin TL’yi bulan 100 yatırımın altına imza atarak bugünden geleceğe güzel yatırımlar emanet eden Yeşilyurt Belediyesinin yatırımları ile devam eden projelerin yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’a kaliteli, nitelikli ve güzel yatırımların gelmesi için 7/24 çalışan bütün personellere teşekkürlerini sundu.

“BÜTÜN PERSONELLERİMİZLE GURUR DUYUYORUM”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak çok büyük ve güçlü bir aileyiz, bizler sadece aynı mesaiyi değil aynı ortamı paylaşan bir ailenin parçalarıyız. Bu ailenin bir parçası olmak benim adıma da gurur vesilesidir. Sizler gibi özverili, fedakâr ve işine dört elle sarılan personellere sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Yeşilyurt’umuzu Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda 100 yatırımla hep birlikte taçlandırarak daha güzel yarınlara hep birlikte hazırlıyor, bu yatırımları hep birlikte gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yeşilyurt Belediyesinde samimi bir çalışma ortamı vardır. Kaliteli hizmetten ödün vermeyen, vatandaşlarımıza güler yüzle hizmet eden, verilen görevi layıkıyla yerine getirmek için gecesini gündüzüne katan fedakâr insanlar vardır, bütün personellerimizle gurur duyuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hizmetlerimizin halka ulaşmasında aktif bir çalışma yürüten tüm personellerimizin emeklerini ve gayretlerini takdirle karşılıyoruz. Kimileriniz sahada kimileriniz ise masa başında çalışarak Yeşilyurt’un hem bugünlerine hem de yarınlarına hizmet ediyorsunuz. Malatya ve Yeşilyurt’a hizmet etmek hepimiz için büyük bir onur ve şereftir” diye konuştu.

“45 VAATTE BULUNDUK HEPSİNİ TAMAMLADIK”

Vatandaşlara vaat ettikleri tüm yatırımları hep birlikte hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Çınar, personellere hitaben yaptığı konuşmada, “ 2019 yılındaki seçimlerde vatandaşlara taahhütlerde bulunan tek belediye biz olduk, bunu da sizlere güvenerek yaptık. Çünkü bizim alanında deneyimli, dinamik, çalışkan, görevini özveriyle yapan bir ekibimiz var, öyle yola koyulduk. Bizler hedef belirledik, hedefsiz insan ve amaç olmaz. Hedef olmazsa planladığımız süreçleri yaşayamayız. Hedeflerimize ulaşmak için de hep birlikte el ele vererek çalıştık, koşturduk, şehrimiz ve ilçemiz için canla başla çalıştık. Emek vermeden, çalışmadan hiçbir şey olmaz. 45 vaatte bulunduk hepsini tamamladık, ne söz verdiysek yerine getirdik, hiçbir alanda eksik bırakmadık. Bu hizmetler el birliğiyle, birlikte çalışarak hayata geçiyor. 45 vaadimizi tamamladık ancak durmadık. İhtiyaç duyulan yatırımlarla birlikte bugün itibariyle 1 milyar 794 milyon 181 bin TL’yi bulan 100 yatırıma ulaştık” dedi.

GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELERDEN DE BAHSEDİLDİ

Başkan Çınar gerçekleştirilen vaatleri sıralayarak, “Gençlik yatırımları dedik yeni sahalar inşa ettik, gençlere yeni imkânlar sunduk. Millet Kıraathanelerini artıracağız dedik, artırdık. Ulaşım ağımızı daha iyi seviyeye getireceğiz dedik, yaptık. Sathi kaplamada bu yıl sadece 300 km yol yaptık, 70 bin ton sıcak asfalt serimi yaptık, bunlar büyük başarıdır. Park ve yeşil alan dedik, 235 park yaptık, toplam yeşil alan miktarımızı 1 milyon 915 bin metrekareye çıkarttık. Araç parkımızı sürekli gençleştirdik yeni makinalarla alanında uzman personellerimizle başarılı ve güzel çalışmalar yapıyoruz. Beylerderesi Şehir Parkı gibi devasa bir yaşam alanını hizmete sunduk. 81 mahallemizin tamamına sizlerin büyük gayretleriyle güzel hizmetler götürdük. Dünyada etkili olan pandemi sürecinde belediye olarak işlerimizi aksatmadık, hizmetlerimizi durdurmadık, gıda ve maske dağıtımları yaptık, evleri ziyaret ettik. Yani dört koldan vatandaşlarımızın emrinde olduk. Sosyal yardımlardan kültürel hizmetlere, sanatsal faaliyetlerden yaşlılara, gençlere ve engelli kardeşlerimize yönelik başarılı hizmetlerin altına hep birlikte imza attık” şeklinde konuştu.

“DEPREM HAYATIMIZI ALT ÜST ETTİ”

Konuşmalarına şubat depremleri ile devam eden Başkan Çınar, “6 Şubat’ta ise büyük bir felaket yaşadık, deprem hayatımızı alt üst etti. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren belediye olarak sahadaydık. Enkaz kaldırma çalışmalarına katkı sağladık, gıda dağıtımlarında aktif bir rol oynadık. Çadır ve konteyner kentlerin kurulması için ekiplerimiz canla başla gece gündüz demeden çalıştı. İhtiyaç sahiplerine her türlü yardımı ulaştırdık. Deprem yaralarını sarmak için bölgemizde çok dinamik bir çalışma yürüttük. Deprem yaralarının sarılması için verilen görevleri kusursuz bir şekilde yerine getiren tüm personellerimizle gurur duyuyorum. İlçemizde kurulan 35 konteyner kentlerimizde kalan vatandaşlarımızın yanında olduk, neye ihtiyaçları varsa yerine getirdik. Bu ve benzeri tüm yatırımları işte bu büyük ve güçlü Yeşilyurt Belediye ailesi başardı, hepinizden Allah razı olsun, sizlerle aynı hedefe odaklanmak, aynı hedefe doğru yol almak birlikte çalışmak gurur vesilesidir. Bizlerin hizmet anlayışı da sevgi ile yaklaşmak, severek çalışmaktır. Sizlerin refah seviyenizi yükseltmek, çalışma şartlarınızı iyileştirmek, huzurlu bir ortamda vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmeniz için her türlü imkânı sunduk. Bir insan bir işi severek yaparsa hem işinden hem de hayatından haz alır. Geçtiğimiz yıl banka promosyonlarını hesaplarınıza yatırdık, maaşlarınıza zam noktasında imkânlarımızı seferber ettik. Biz büyük bir güçlü bir aileyiz. Bundan sonra ki çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum” diyerek konuşmalarını tamamladı.

PERSONELLER DE KONUŞTU

Programda söz alan Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Erdoğan Akgül, “Rahmetli Neşet Ertaş’ın dediği gibi “Aşkınan çalışan yorulmaz”, biz de bu minvalde Belediye Başkanımızın öncülüğünde çalışıyoruz. Bizleri bir araya toplayan, Yeşilyurt için daha verimli çalışmalar yapmamız için teşvik eden Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesinde çalışmanın bir ayrıcalık olduğunu söyleyen Yeşilyurt Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli Hatice Çakmak, “ Bu ayrıcalığı bize hissettirdiği için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” diye konuştu.

“BU EKİBİN BİR PARÇASI OLDUĞUM İÇİNDE ÇOK MUTLUYUM”

Yeşilyurt Belediyesinde uyumlu bir çalışma ortamının olduğunu söyleyen Yeşilyurt İŞGEM Personeli Funda Şahin “ Şehrimize ve ilçemize yaptığı hizmetlerden dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz, bu ekibin bir parçası olduğum içinde çok mutluyum” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü personeli Fatma Aslanargun, “Böylesine güzel bir ortamda bizleri bir araya getiren, göreve geldiği günden beri bizlere desteklerini esirgemeyen, çok güzel başarıların altına imza atan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. 81 il arasında en yüksek banka promosyonunu bizlerle buluşturan Başkanımıza ayrıca şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Belediyeciliğin ekip ve gönül işi olduğunu söyleyen Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli Mustafa Hanlı, “ Bu ekibin bir parçası olmak benim adıma da gururdur. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, her zaman yanındayız” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli Yakup Özbayrak ise, kendilerini güzel ve samimi bir ortamda misafir eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

Kaynak: BÜLTEN