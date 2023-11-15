Yılda 300 bin insan bu hastalıktan hayatını kaybediyor

Dr. Serdar Polat, KOAH hastalığının bilinenin aksine çok yaygın bir hastalık olduğunu belirtti. Sigaranın bütün dünyaya yayılmasıyla beraber KOAH diye bir hastalık ortaya çıktığını ifade eden Dr. Polat, zaman geçtikçe sigaranın zararlarının ortaya çıktığını ve akciğere verdiği zarar araştırıldıkça bunun buz dağı gibi devasa bir hastalık olduğunun ortaya çıktığını dile getirdi. Herkeste KOAH hastalığı ortaya çıkmadığını aktaran Dr. Polat, "Genetik yatkınlıklar, sosyoekonomik düzeyler, sigaraya ve dumana maruz kalmak gibi bir sürü faktörü mevcut. Ama birinci neden sigara. Yılda sadece 300 bin vatandaşımızı sigaranın zararlı etkilerinden dolayı kaybediyoruz. Bunun başını da KOAH çekiyor. Çünkü KOAH hastalığı süründüren bir hastalık. Bizim KOAH hastalığı çeken hastalarımız iyileşmiyorlar. Hep git gel sürünüyorlar. İnsanlarımız çok kolay bir şekilde marketlerde, pazarlarda her yerde rahat bir şekilde tütün ve tütün ürünlerine ulaştıkları için hastayı sigaradan koparmak çok zor” dedi.

KOAH hastalığının tedavisinin yok denecek kadar az olduğunu ve sadece ilerlemesini durdurabildiklerini belirten Dr. Polat, “İş işten geçip akciğerdeki tahribat oluştuktan sonra hasta sigarayı bıraksa bile akciğer kendini yenilemediği için tedavi yine sınırlıdır. Onun için ne kadar çabuk sigaradan kurtulmayı sağlayabilirsek hastalarımıza o kadar iyidir. Sigara içen vatandaşlarımızı bu konularda bilinçlendirmek gerekiyor. Yoksa KOAH gün geçtikçe trendi yukarıya doğru artarak hastaları bize getiriyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı