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Bu görüntüler yürekleri ısıttı

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Sivas’ta iki kız kardeşin buldukları yavru köpeği ninni eşliğinde uyuttuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenlerin içini ısıttı.

Bu görüntüler yürekleri ısıttı mask
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Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Bakırcıoğlu köyünde yaşayan Fatımanur ve Esmanur Şimşek kardeşler, babaları ile birlikte inek otlatmaya gitti. İnekler otladığı sırada yavru köpek sesi duyan ikiz kardeşler, sesin nerden geldiğini anlamaya çalıştı. Yavru kangal köpeğinin kendilerine yaklaştığını gören çocuklar, köpeği kucaklarına alarak bir süre sevdi. Kucağında yatan köpeğe ninni söyleyerek uyutan ikiz kız kardeşlerin tepkileri, izleyenleri gülümsetti. Yürekleri ısıtan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Köpeği buldukları anı anlatan 9 yaşındaki Fatımanur Şimşek, “Babamla birlikte inek otlatırken sesler duymaya başladık. Sesin kaynağının nereden geldiğini anlamaya çalıştık. Sonra küçük köpeği gördük, çok korkmuştu ve acıkmıştı” dedi.

Esmanur Şimşek ise, “Bulduğumuzda ağlıyordu. Sakinleştirmek için kucağımıza alıp ninni söyledik ve uyuttuk. Şimdi de eve getirdik, onu besliyoruz” ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sivas- Bölge

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