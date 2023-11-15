Bu görüntüler yürekleri ısıttı

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Bakırcıoğlu köyünde yaşayan Fatımanur ve Esmanur Şimşek kardeşler, babaları ile birlikte inek otlatmaya gitti. İnekler otladığı sırada yavru köpek sesi duyan ikiz kardeşler, sesin nerden geldiğini anlamaya çalıştı. Yavru kangal köpeğinin kendilerine yaklaştığını gören çocuklar, köpeği kucaklarına alarak bir süre sevdi. Kucağında yatan köpeğe ninni söyleyerek uyutan ikiz kız kardeşlerin tepkileri, izleyenleri gülümsetti. Yürekleri ısıtan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Köpeği buldukları anı anlatan 9 yaşındaki Fatımanur Şimşek, “Babamla birlikte inek otlatırken sesler duymaya başladık. Sesin kaynağının nereden geldiğini anlamaya çalıştık. Sonra küçük köpeği gördük, çok korkmuştu ve acıkmıştı” dedi.
Esmanur Şimşek ise, “Bulduğumuzda ağlıyordu. Sakinleştirmek için kucağımıza alıp ninni söyledik ve uyuttuk. Şimdi de eve getirdik, onu besliyoruz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.