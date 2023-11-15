Levent Vadisi sonbaharda rengârenk

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan ve 65 milyon yıllık bir jeolojik oluşum sonucu ortaya çıktığı belirtilen doğa harikası Levent Vadisi, jeolojik özelliklerinin yanı sıra kültürel varlıklarıyla da dikkatleri üzerine çekerken, sonbahar mevsimiyle birlikte ziyaretçilere görsel şölen sunuyor. Neolitik çağdan kalma kalıntıların da bulunduğu 28 kilometre uzunluğundaki bin 400 rakımda bulunan vadi, büründüğü renk cümbüşüyle de görenleri kendine hayran bırakıyor.

YAZIN YEŞİL SONBAHARDA SARI TURUNCU KIRMIZI

Akçadağ ilçe merkezine 15 kilometre uzaktaki doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda sıkça ziyaret ettiği vadi, yazın yeşilin, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünürken ağaçlardaki yansımalarla da kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Özellikle hafta sonlarını huzurlu bir ortamda geçirmek ve spor yapmak için bölgeye gelenlerin yoğun ilgi gösterdiği vadi, Malatya ve çevre ilçelerin yanı sıra komşu illerden gelen yüzlerce vatandaşı da buluşturuyor.

Bölgenin tarihi ve kültürel derinliğine dikkat çeken Hartut Mahalle Muhtarı Hüseyin Ünal, Sakalıuzun Mahalle sakinlerinden Zekeriya Mişe, bölgenin her mevsimde ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirterek, kapsamlı bir tanıtım yapılması ile vadiyi ziyaret edecek turist oranında çok fazla artış yaşanabileceğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı