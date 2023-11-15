- Ekonomi

Piyasalar hareketli euro rekor tazeledi

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Ekonomik hareketlilik piyasalarda kendisini göstermeye devam ediyor. Borsanın açılması ile beraber euronun rekor tazeleyerek 31.15 değerini bulduğu, altının gramının ise bin 815 TL civarlarına çıktığı görüldü. Piyasadaki hareketliliğin nedeninin ise Amerika Birleşik Devletleri’nin açıkladığı enflasyon verileri olduğu ileri sürüldü.
Piyasalar hareketli euro rekor tazeledi mask
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Piyasalara bakıldığında Euro güne rekor kırarak başladı ve 31.18 TL civarında işlem gördüğü belirtildi. Altın ve dolar ise yükselişini sürdürüyor. Altında gram fiyatı güncel bilgilerine bakıldığında bin 815 TL civarında işlem gördüğü bildirildi. Çeyrek altın ise kuyumcularda 3 bin 122 TL civarından alıcı buluyor.

Dolarda ise yüksek dalgalanmalar yaşanmazken sabit ve ağır bir şekilde sürekli olarak değerinin arttığı görüldü. Güncel fiyat değerinin ise 28.67 TL civarında olduğu bildirildi.

 

Kaynak: Haber Merkezi
# Piyasa, euro Piyasası, dolar Piyasası, Gram altın

- Ekonomi

Muhabir  Haber Merkezi

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