Piyasalar hareketli euro rekor tazeledi

Piyasalara bakıldığında Euro güne rekor kırarak başladı ve 31.18 TL civarında işlem gördüğü belirtildi. Altın ve dolar ise yükselişini sürdürüyor. Altında gram fiyatı güncel bilgilerine bakıldığında bin 815 TL civarında işlem gördüğü bildirildi. Çeyrek altın ise kuyumcularda 3 bin 122 TL civarından alıcı buluyor.
Dolarda ise yüksek dalgalanmalar yaşanmazken sabit ve ağır bir şekilde sürekli olarak değerinin arttığı görüldü. Güncel fiyat değerinin ise 28.67 TL civarında olduğu bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.