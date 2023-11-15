Piyasalar hareketli euro rekor tazeledi

Piyasalara bakıldığında Euro güne rekor kırarak başladı ve 31.18 TL civarında işlem gördüğü belirtildi. Altın ve dolar ise yükselişini sürdürüyor. Altında gram fiyatı güncel bilgilerine bakıldığında bin 815 TL civarında işlem gördüğü bildirildi. Çeyrek altın ise kuyumcularda 3 bin 122 TL civarından alıcı buluyor.

Dolarda ise yüksek dalgalanmalar yaşanmazken sabit ve ağır bir şekilde sürekli olarak değerinin arttığı görüldü. Güncel fiyat değerinin ise 28.67 TL civarında olduğu bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi