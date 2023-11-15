Ölüm oranı en hızlı artan hastalık bu!

Nefes borularını daraltarak akciğerlerden solunum havasının dışarıya çıkışını yavaşlatan bir hastalık olan KOAH, güç sırasında yeterli solunum yapılamadığı için nefes darlığı şikâyetiyle başlıyor. Nefes darlığına neden olan kronik ve ilerleyici bir hastalık olan KOAH'da nefes darlığına sıklıkla öksürük ve balgam çıkarma eşlik ediyor.

Sigara, zararlı gaz ile tozlara yıllarca maruz kalınmasıyla, nefes boruları ve hava keseciklerinin (alveollerin) yapılarının bozulduğunu belirten uzmanlardan Prof. Dr. Mecit Süerdem, “Nefes borularının yapısında bozulma ve daralmaya bağlı oluşan hastalığa ‘kronik tıkayıcı bronşit', çok küçük nefes boruları ile hava keseciklerinin zedelenmesi ve parçalanması ise ‘amfizem' olarak isimlendirilir. KOAH bu iki hastalığı kapsayan bir terimdir ve genellikle bu iki hastalık bir arada bulunur” diyor.

Sigara yüzde 25'inde KOAH gelişiyor

Sigara içiminin KOAH'ın en önemli nedeni olduğunu söyleyen DoktorTakvimi Göğüs Hastalıkları Uzmanlarından Prof. Dr. Mecit Süerdem, “Sigara içenlerin en az yüzde 25'inde; başka bir ifadeyle sigara içen üç, dört kişiden birisinde KOAH gelişir. Kişiler arasında sigara dumanı maruziyetine karşı farklı hassasiyet dereceleri vardır. Bu durumu belirleyen genetik özelliklerdir. Bu nedenle uzun yıllar sigara içenlerde KOAH gelişmezken, genç yaşlarda KOAH tanısı alan hastalar da olabilir. KOAH yaklaşık olarak 20 yıl günde bir paket sigara içme sonrasında ortaya çıkar. Hastalık genellikle 40 yaşından sonra belirti vermeye başlar. Sigara bağımlıları eforla nefes darlığı, öksürük ve balgam çıkarma gibi şikayetleri genellikle önemsemedikleri için hastalık sinsice ilerler. Bu nedenle KOAH teşhisi konduğu zaman hastalar genellikle akciğer kapasitelerinin önemli bir kısmını kaybetmiş olmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

ÖLÜM ORANI EN HIZLI ARTAN HASTALIK

KOAH'ın tüm dünya için çok önemli bir küresel halk sağlığı sorunu olduğunu belirten Prof. Dr. Mecit Süerdem, “Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporlarına göre ölüm oranı en hızlı artan hastalıktır. Dünyada yaklaşık 600 milyona yakın KOAH hastası olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca bu hastaların dışında tanı almamış olan milyonlarca KOAH hastasının daha olduğu düşünülüyor. Çünkü KOAH sinsi ilerleyen bir hastalık ve bu nedenle hastaların üçte ikisi tanı almıyor. KOAH sıklığı gelişmiş ülkelerde azalırken, gelişmekte olan ülkelerde artış gösteriyor. Ülkemizde en iyimser tahminle 5 milyon KOAH hastası var. Önümüzdeki 30 yıl içinde KOAH görülme sıklığı daha da artış gösterecek. KOAH erkeklerde kadınlardan çok daha sık oranla görülür. Ancak gelecekte kadınlarda da önemli artış göstereceği tahmin ediliyor. KOAH günümüzde üçüncü en sık ölüm nedenidir. Tüm bu rakamlar, KOAH hastalığının teşhis ve tedavisinin önemli bir ekonomik maliyete neden olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.

HASTALIĞIN İLERİ DÖNEMLERİNDEKİ BELİRTİLER

Hastalığın ileri dönemlerinde nefes darlığı, öksürük ve balgam çıkarma dışında çok sayıda rahatsızlıklar beliriyor. Bunlar arasında; bol terleme, dilde, dudaklarda, parmak uçlarında morarma; şiddetli baş ağrısı; çarpıntı; gündüzleri uyuklama, geceleri uykusuzluk; zihinsel faaliyetlerde azalma (unutkanlık, dikkatsizlik); aşırı sinirlilik; şiddetli halsizlik, yorgunluk bulunuyor. Ayrıca zayıflama; cinsel güçte azalma; mide rahatsızlıkları, karında şişkinlik ve hazımsızlık; kabızlık; ellerde ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma, yanma hissi; ellerde titreme; ayaklarda su toplama da bu belirtiler arasında olduğu belirtiliyor.

“KOAH'I ORTADAN KALDIRACAK BİR TEDAVİ BULUNMUYOR”

KOAH tedavisiyle ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Mecit Süerdem, şunları anlattı: “KOAH tedavisinin iki ana hedefi vardır. Birincisi şikâyetleri azaltmak ve yaşam kalitesini yükseltmek, ikincisi de hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak. Şu an için KOAH hastalığını ortadan kaldıracak bir tedavi yok. Ancak sigara ve diğer risk faktörlerinden uzak durarak hastalığın ilerlemesi büyük oranda engellenebilir” açıklamalarında bulundu.

KOAH ALEVLENMESİ NEDİR?

KOAH alevlenmesinin hastaların şikâyetlerinin arttığı dönemler olarak tanımlandığını söyleyen Prof. Dr. Mecit Süerdem, “Alevlenmeler hastalığın gidişi üzerinde çok önemli olumsuz etkileri olan olaylardır. Bu nedenle KOAH tedavisinin temel amaçlarından birisi alevlenmelerin gelişmesini önlemektir. Alevlenme dönemlerinde nefes darlığı ve öksürükler artar, balgamın miktarı artar ve rengi koyulaşır. Bir hastada bu şikâyetlerin bir kısmı veya tümü aynı anda başlayabilir. Bunlara ek olarak hışıltılı solunumda artma, sıkıntı hissi ve sinirlilik hali, ellerde ve ayaklarda ödem oluşması, uykusuzluk, şiddetli halsizlik ve yorgunluk hissi, ateşlenme ve çarpıntı hissi görülebilir. Alevlenmeler bazı KOAH hastalarında hiç olmazken, bazı hastalarda senede birkaç kez yaşanabilir. Hastalar genellikle bu dönemlerde bir sağlık kuruluşuna başvurmak zorunda kalırlar. Genellikle ilaçlar artırılarak ve yeni ilaçlar eklenerek ayaktan tedavi yapılabilir. Ancak alevlenmelerin şiddetli olduğu durumlarda tedavi hastane yatışlarıyla mümkün olmaktadır” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kaynak: BÜLTEN