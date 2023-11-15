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Malatya’nın o caddesinden son kareler

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Depremlerin ağır hasar bıraktığı Malatya’da yıkım çalışmaları devam ediyor. Malatya’da yıkılmayı bekleyen yaklaşık 19 bin ağır hasarlı bina var. Yıl sonuna kadar yıkımların bitirilmesi planlanırken, Malatya her geçen gün boş bir tarlaya dönüyor. İşte Halep Caddesi’nin son hali…

Malatya’nın o caddesinden son kareler mask
Malatya’nın o caddesinden son kareler
Malatya’nın o caddesinden son kareler
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Yıkımların devam ettiği Malatya’da günlük ortalama 160 ağır hasarlı binanın yıkımı gerçekleşiyor. Halep Caddesi de depremlerden ağır şekilde etkilenen caddelerden biri. 6 Şubat’tan bu yana Halep Caddesi’nde büyük değişimler yaşandı.

Malatya’nın işlek ve merkezi konumunda olan Halep Caddesi her geçen gün boş tarlaya dönüyor. Tanınmaz hale gelen cadde de her gün bir bina eksiliyor. Caddeden geçen vatandaşlarda geçmişe özlem duyduklarını, Malatya’yı tanıyamaz hale geldiklerini söylediler.

“NEREDE O ESKİ GÜZELİM MALATYA”

Malatya’nın kıymetini bilemedik diyen Hafize Şengül, “Ben 79 yaşındayım ve burada doğdum büyüdüm. Malatya’mızın kıymetini bilemedik, nerede o eski güzelim Malatya. Bu caddenin her köşesinde anılarımız var. Şimdi ise ne akrabalarımız kaldı ne de komşularımız” şeklinde konuştu.

“EVİMİZİN YOLUNU BULAMIYORUZ”

Tanınmaz hale gelen caddenin hangi köşesinde kimin evi vardı unuttum diye Faruk Ölmez, “Malatya’mız bitmiş artık. Evimizin yolunu bulamıyoruz. Doğup büyüdüğümüz yerleri tanıyamaz olmuşuz. Allah kimsenin başına böyle bir felaket vermesin, çok gerecekten” ifadelerini kullandı.

 
 
 
 
 
 
 
 

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Malatya- Gündem

Muhabir  Mehmet Kıroğlan

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