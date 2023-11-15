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Bu nasıl bir kuralsızlık?

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Malatya Büyükşehir Belediyesi karşısında bulunan engelli araç parkına normal bireylerin araçlarını park etmesi tepki oluşturmaya devam ediyor. Günlük 10’larca aracı misafir eden araç parkında engelli aracının bulunmaması kafalarda soru işareti bırakırken, bir türlü çözüm bulunamayan bu durum akıllara “Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az” atasözünü getirdi.
Bu nasıl bir kuralsızlık? mask
Bu nasıl bir kuralsızlık?
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Ne kadar da Malatyalı engelli vatandaşların trafikte daha rahat bir şekilde park yeri bulmaları için Büyükşehir Belediyesi karşısına yapılan özel park alanı oluşturulsa da, bu park alanına engelli bireyler değil de normal bireylerin araçlarını park etmesi tepkilere neden oluyor. Tam da zabıtaların yoğun olduğu bir yerde bu yasağın ihlal edilmesi “Zabıtalar bu duruma neden sessiz kalıyor?” sorusunun cevabı aranırken, burada engelsiz bireylerin de üzerlerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiği birçok vatandaş tarafından ifade ediliyor.

Engelli araç parkı tabelasını göre göre araçlarını bu alana park edenlere cezai işlemin mutlaka uygulanmasını isteyen vatandaşlar, bu konuda zabıta ekiplerinin mutlaka görevlerini yerine getirmesi gerektiğini dile getirdiler.

“ARAÇLARIN PLAKALARINDA ENGELLİ İŞARETİ BİLE YOK”

Vatandaşlar, “Burada asıl suç hem zabıtaların hem de buraya araçlarını park eden engelsiz bireylerin. Zabıtalar görevlerini harfiyen yerine getirseler, engelliler dışında kimse araçlarını park etmeye cesaret edemez. Araçların plakalarında engelli işareti bile yok. Demek ki, bu araçları parke edenler engelli değil. Herkes görevini yerine getirsin, zabıtalar görevini dört dörtlük icra edecek, insanlar da konulan yasağı göz göre göre çiğnemeyecek. Tabi ki her suçu yetkililerde bulmak da olmaz. İnsanlar sorumluluklarını yerine getirecek ki, toplum da bir kuralsızlık oluşmasın” diye konuştular.

 
 

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