Tezgahlardaki en ucuz meyve bakın ne?

Havaların soğuması ve kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte soğuk havalarda en çok tüketilen meyvelerden biri olan mandalina fiyatları da düşüşe geçti. Diğer meyvelere oranla mandalina fiyatının daha ucuz olduğunu söyleyen esnaf İzzettin Polat, en ucuz meyvenin mandalina olduğunu belirterek, güncel sebze ve meyve fiyatları hakkında BUSABAH gazetesine önemli açıklamalarda bulundu.

Depremlerin ardından başta gıda olmak üzere birçok ürünün fiyatının 5-10 katına çıktığına vurgu yapan esnaf İzzettin Polat, kış meyvelerinin tezgahlarda yerini aldığını ancak şu sıralar en çok mandalina satışının olduğunun altını çizdi.

“HER ŞEY 5-10 KATINA ÇIKTI”

Sebze ve meyve fiyatlarının normal olduğunu söyleyen esnaf Polat, “Şu anda mandalina piyasaya, diğer meyvelere göre daha ucuz. Bu kadar ucuz olacağı beklenmiyordu şu an 10-15 lira arasında, en ucuz meyve şu anda mandalina. Elma, armut 20-25 lira. Üzüm 30-35 lira civarında. Limon ucuz 10 lira, sebzeler, meyvelere oranla biraz daha pahalı. Sivri biber 25 lira, salatalık 15 lira, domates 30 lira şu anda fiyatlar gayet iyi, mevsimine göre çok bir pahalılık yok. Eski yıllara göre pahalı; ama bu yıla göre pahalı değil. Depremden sonra zaten her şey 5-10 katına çıktı. Onun için artık bunlar normal görülüyor. Eskiden insanlar 10 liraya bir şey gördüğü zaman kaçardı şu anda 10 lira bedava gibi geliyor” şeklinde konuştu.

“HERKESİN YİYEBİLECEĞİ MEYVE MANDALİNA”

Uygun fiyatlı olması nedeni ile son zamanlarda mandalina satışlarının artış gösterdiğini dile getiren Polat, “Şu anda mandalina zamanı. Fiyatı da ucuz olduğu için herkesin yiyebileceği meyve mandalina. Trabzon hurması 35 lira civarında, toptan fiyatı 25 lira. Portakal geldi ama daha henüz tam zamanı olmadığı için çok fazla alan olmuyor. Nar 20 lira civarında. Bu yıl Adıyaman narı gelirse fiyatı biraz düşebilir ama o da genellikle yarılmış olduğu için çok fazla tercih edilmiyor. Şu anda en çok mandalina, kavun ve elma satılıyor” ifadelerine yer verdi.