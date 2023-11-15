Ali Yerlikaya açıkladı 82 göçmen kaçakçısı yakalandı

Türkiye genelinde Jandarma ve polisimiz tarafından son 3 gün içinde sınır bölgelerimizde gerçekleştirilen İHA, Helikopter ve Cayrokopter destekli 62 operasyonda, 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandığı, bunlardan 63’ünün tutuklandığı, 7’si hakkında adli kontrol kararı verildiği, operasyonlarda 1222 düzensiz göçmen yakalandığı bilgisi verildi.

Bakan Ali Yerlikaya “Operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı ve polisimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimizin bilmesini İsterim ki; göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi