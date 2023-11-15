Yazıhan, Akçadağ, Hekimhan, Battalgazi, Yeşilyurt ve Darende dikkat!

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği ve Battalgazi mahallerine,
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’ne,
Bugün 09.00-16.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Girmana ve Tahtalı mahallerine,
Bugün 10.00-17.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Karabayır ve Balaban mahallelerine,
Bugün 10.00-18.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı, Cevatpaşa, Yakınca mahallerine,
Bugün 12.00-14.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Bağyolu, Dumlu, Salıcık, Haydaroğlu, Yayladam, Deveci, Çanakpınar, Işık, Uğurlu, Kozdere, Karaköçek, Aşağısazlıca, Saraylı, Sazlıca, Dikili, Çakmak mahallelerine,
Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Mezra, Çobanuşağı, Kolköy, Güneşli, Demirciler, Çakıllıpınar, Aksüt, Kasımuşağı, Levent mahallerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi’ne,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Şıkşık, Kavaklıbağ, İsmetiye, Niyazi, Nuriye, Hamidiye mahallelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Karabayır, Balaban, Hisarcık, Kaynak, Yenipınar, Kozluca mahallerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Hacılar Şeyhli, Hacılar Sıragöz, Zaviye mahallerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kadiruşağı, Atalar, Eskiköy, Yalınkaya, Yakınca mahallelerine,
Yarın 10.00-18.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Ağılyazı, Kavak, Göllüce, Karabacak, Akbaba, Nurkuyusu, Irmaklı, Ayvalı, Kaynarca, Aşağıselimli, Kızılhisar, İlisuluk, Hacılar Sıragöz, Bahçelievler, Temüklü, Hacolar mahallerine, elektrik enerjisi verilemeyecektir.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.