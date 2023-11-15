15 Kas 2023 - 10:35 - Gündem

Maraş’ta yaşayanların dikkatine!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle yarın bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.