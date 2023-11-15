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Maraş’ta yaşayanların dikkatine!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle yarın bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
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Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Yarın 09.30 ila 15.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Hacıağalar Mahallesi’ne,

Yarın 09.45 ila 17.00 saatleri arasında Onikişubat İlçesine Suçatı Mahallesi Çatalçam ve Kabaktepe Mevkii ile Beşbağlar Mahallesi’ne,

Cuma günü 09.45 ila 70.00 saatleri arasında Onikişubat İlçesine bağlı Suçatı Mahallesi Çatalçam ve Kabaktepe Mevkii ile Beşbağlar Mahallesi’ne,

Cumartesi günü 09.45 ila 17.00 saatleri arasında Onikişubat İlçesine bağlı Suçatı Mahallesi Çatalçam ve Kabaktepe Mevkii ile Beşbağlar Mahallesi’ne,

Cumartesi günü 09.00  ila 12.00 saatleri arasında Elbistan İlçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi’ne elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.”

 
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Kahramanmaraş- Gündem

Muhabir  Mehmet Kıroğlan

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