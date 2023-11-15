Malatya’da yağmur devan edecek mi?

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınladı. “Malatya’da havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu olarak geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceğinin ifade edildiği hava tahmin raporunda, rüzgârın güneyli yönlerden orta, yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği belirtildi.
Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada şunlar yer aldı:
Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağışlı 17 derece,
Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağışlı 17 derece,
Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağışlı 16 derece,
Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağışlı 16 derece,
Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağışlı 17 derece,
Darende: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağışlı 17 derece,
Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağışlı 17 derece,
Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağışlı 19 derece,
Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağışlı 17 derece,
Kale: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağışlı 16 derece,
Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağışlı 17 derece,
Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağışlı 17 derece,
Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağışlı 18 derece,
Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağışlı 17 derece”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.