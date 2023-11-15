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Malatya’da yağmur devan edecek mi?

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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya’da havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu olarak geçeceği tahmin edildi.
Malatya’da yağmur devan edecek mi? mask
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınladı. “Malatya’da havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu olarak geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceğinin ifade edildiği hava tahmin raporunda, rüzgârın güneyli yönlerden orta, yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği belirtildi.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada şunlar yer aldı:

Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağışlı 17 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağışlı 17 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağışlı 16 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağışlı 16 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağışlı 17 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağışlı 17 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağışlı 17 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağışlı 19 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağışlı 17 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağışlı 16 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağışlı 17 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağışlı 17 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağışlı 18 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağışlı 17 derece”

 

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Malatya- Gündem

Muhabir  Murat İpekten

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