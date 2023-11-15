Adıyaman’ın dikkatine!

Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Bahçeli Evler Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Samsat İlçesine bağlı Baraj, Kale, Yavuz Selim ve Örentaş Mahalleleri ile Samsat İlçesine bağlı Akdamar, Bağarası, Bayırlı, Çiçek, Doğanca, Göltarla, Gölpınar, Kırmacık, Kumluca, Kovanoluk, Kuştepe, Ovacık, Taşkuyu, Tepeönü, Uzuntepe ve Yarımbağ köyüne,
Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Kâhta İlçesine bağlı Narsırtı, Büyükbey, Hacıyusuf, Belveren Köylerine,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Besni İlçesine bağlı Alişar, Tekağaç, Beşir, Beşyol, Topkapı, Sarıkaya, Yeşilova, Kızılin, Ören, Bahri, Sayören Köylerine elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.