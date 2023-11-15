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Adıyaman’ın dikkatine!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Adıyaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Adıyaman’ın dikkatine! mask
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Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Bahçeli Evler Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Samsat İlçesine bağlı Baraj, Kale, Yavuz Selim ve Örentaş Mahalleleri ile Samsat İlçesine bağlı Akdamar, Bağarası, Bayırlı, Çiçek, Doğanca, Göltarla, Gölpınar, Kırmacık, Kumluca, Kovanoluk, Kuştepe, Ovacık, Taşkuyu, Tepeönü, Uzuntepe ve Yarımbağ köyüne,

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Kâhta İlçesine bağlı Narsırtı, Büyükbey, Hacıyusuf, Belveren Köylerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Besni İlçesine bağlı Alişar, Tekağaç, Beşir, Beşyol, Topkapı, Sarıkaya, Yeşilova, Kızılin, Ören, Bahri, Sayören Köylerine elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.”

 
 
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Adiyaman- Gündem

Muhabir  Mehmet Kıroğlan

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