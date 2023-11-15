O isim Yeşilyurt Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu

Siyaset, spor ve yerel yönetimin birçok alanında aktif görev alan Selim Pilten, 2024 yılı Yerel Seçimleri öncesi AK Parti’den Yeşilyurt Belediye Başkanlığı için aday adaylık başvurusunda bulundu. AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı’ya aday adaylığı başvuru belgelerini teslim eden Selim Pilten, ‘Bu yolda Halka Hizmet Hakk’a hizmettir, bizim temel düsturumuz’ diyerek, bu mihvalde durmadan, yorulmadan ve yılmadan hizmet etmeye devam edeceğini dile getirdi.

“YEŞİLYURT’UMUZA HİZMET ETMEK AMACINDAYIZ”

Pilten,

“Yıllardır birlikte yürüdüğümüz bu yolda, ilçemizi yeniden ayağa kaldırmak için tecrübemizle, birikimimizle ve inancımızla her şeyin en güzeline layık olan Yeşilyurtlu hemşehrilerimize hizmet etmek için ‘Bismillah’ deyip yola çıktık” ifadelerini kullanarak “Bizler ekibimizle, programımızla ve kararlılığımızla hazır olduğumuza inanıyoruz. İnşallah siz dava arkadaşlarımızın desteği, çok değerli il ve ilçe başkanlarımızın, sayın milletvekillerimizin, kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın kıymetli başkanlarının ve partimizin tüm kademelerinde görev yapan çok değerli arkadaşlarımızın teveccühü ve Sayın Cumhurbaşkanımızın oluru ile aday olduğumuzda, Yeşilyurt’taki her bir ferdimizin gönül rızasına talip olup, Yeşilyurt’umuza hizmet etmek amacındayız”

şeklinde konuştu.

6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinde Malatya ve Yeşilyurt’un da derinden etkilendiğini hatırlatan Pilten,

“Bu felaketin yıkıntılarını, yaşattığı olumsuzlukları her ferdimizin en kısa zamanda atlatması için gayret eden başta devletimiz ile hükümetimiz ve ilimizde de Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere tüm belediyelerimizin gayretleri, çalışmaları ve mücadelesi her yerde görülmekte, hissedilmektedir.”

dedi.

Pilten, Yeşilyurt’ta başkanlık görevine layık görüldükleri takdirde deprem sonrası yaşanan olumsuzlukları bertaraf etmek üzere tüm ekibiyle hazırladıkları ve planladıkları programlarını da hayata geçireceklerini söyledi.

“Bizler, kökü mazide olan bir geleneğin yolcularıyız. Bir mazlum sesi duymak, bir mazlum görmek bizim yüreğimizi sızlatır” ifadelerini kullanan Pilten,

“Elimizle, dilimizle bu zulme tepki vermek zorunda hissederiz kendimizi. Başta İsrail olmak üzere tüm zalimlere bir gün mazlumların galip geleceğini haykırmak isterim. Filistinli kardeşlerimize sadece dua ile değil her halimizle destek olmaya gayret edeceğimizi bir daha haykırmak isterim”

diye konuştu.

Yeşilyurt’ta her bir vatandaşa hizmet etmek ve depremin yaralarını hızlıca sarmak hedefi ile bu yola çıktıklarının da altını çizen Selim Pilten, “Desteklerinize ve dualarınıza talibiz. Rabbim, kendisinin rızasına layık olmayı ve halkımıza hizmet etme şerefini hayırlısı ile bizlere nasip eder inşallah.” şeklinde konuştu.

Kaynak: BÜLTEN