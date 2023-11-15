- Sağlık

15 Kasım 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 15 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘15 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
15 Kasım 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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15 Kasım Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

ÖZNUR ÇALIK ECZANESİ - MERKEZ

İZZETİYE MAHALLESİ, MÜCELLİ CADDESİ, YAKINCI OĞLU İŞ MERKEZİ, 6/2, YEŞİL SİNEMA KARŞISI

24 SAAT AÇIK

ZEYNEP ECZANESİ - MERKEZ

TANDOĞAN MAHALLESİ, AŞAĞI ÇÖŞNÜK, YEŞİLÇAM CADDESİ, NO:23/1B, MALATYA KONAKLARI ALTI

24 SAAT AÇIK

CEREN ECZANESİ - MERKEZ

CEMAL GÜRSEL MAHALLESİ, PAŞAKÖŞKÜ CAMİ YANI, NO:89

24 SAAT AÇIK

ERGÖÇEN ECZANESİ - MERKEZ

KÖMÜR TEVZİ YOLU, İSTASYON ASM KARŞISI NO:25/B, MERKEZ

24 SAAT AÇIK

ARI ECZANESİ - BATTALGAZİ

ALACAKAPI MAHALLESİ, KIRKGÖZ CADDESİ, GÖÇMEN HASTANESİ KARŞISI

08:30-23:59 ARASI AÇIK.

 
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Malatya- Sağlık

Muhabir  Salim Öz

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