15 Kasım 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

15 Kasım Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
ÖZNUR ÇALIK ECZANESİ - MERKEZ
İZZETİYE MAHALLESİ, MÜCELLİ CADDESİ, YAKINCI OĞLU İŞ MERKEZİ, 6/2, YEŞİL SİNEMA KARŞISI
24 SAAT AÇIK
ZEYNEP ECZANESİ - MERKEZ
TANDOĞAN MAHALLESİ, AŞAĞI ÇÖŞNÜK, YEŞİLÇAM CADDESİ, NO:23/1B, MALATYA KONAKLARI ALTI
24 SAAT AÇIK
CEREN ECZANESİ - MERKEZ
CEMAL GÜRSEL MAHALLESİ, PAŞAKÖŞKÜ CAMİ YANI, NO:89
24 SAAT AÇIK
ERGÖÇEN ECZANESİ - MERKEZ
KÖMÜR TEVZİ YOLU, İSTASYON ASM KARŞISI NO:25/B, MERKEZ
24 SAAT AÇIK
ARI ECZANESİ - BATTALGAZİ
ALACAKAPI MAHALLESİ, KIRKGÖZ CADDESİ, GÖÇMEN HASTANESİ KARŞISI
08:30-23:59 ARASI AÇIK.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.