15 Kas 2023 - 09:52 - Gündem

Bu haber Kayseri’ye! 37 mahalle etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle yarın bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.