Bu haber Kayseri’ye! 37 mahalle etkilenecek

Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Çaybaşı, Dilciler mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 10.30 saatleri arasında Melikgazi İlçesine bağlı Sarımsaklı Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Bünyan İlçesine bağlı Girveli Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Eskitekke, Kılıçkışla, Melikgazi, Kızılhan mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilhisar İlçesine bağlı Güzelöz Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akkışla İlçesine bağlı Girinci Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Ziyagökalp, Yenidoğan mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Kızık, Akın mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında İncesu İlçesine bağlı Kızılören Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Uğurevler Mahallesi’ne
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Hasancı, Mollahacı, Ertuğrul Gazi mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Aşık Seyrani, Mustafa Asım Köksal, Yeni mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Yahyalı İlçesine bağlı Süleymanfakılı, Denizovası, Taşhan, Karaköy, Dikme mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Tomarza İlçesine bağlı Cumhuriyet, Kurtuluş, Güzelsu, Turanlı, İncili mahallelerine,
Yarın 10.30 ila 16.00 saatleri arasında Yahyalı İlçesine bağlı Ulupınar Mahallesine,
Yarın 10.30 ila 16.30 saatleri arasında Melikgazi İlçesine bağlı Sarımsaklı Mahallesi’ne,
Yarın 11.00 ila 16.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Mollahacı, Hasancı mahallelerine,
Yarın 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Cebe, Dilciler mahallelerine,
Yarın 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Bünyan İlçesine bağlı Sağlık, Fatih Mahallelerine,
Yarın 13.00 ila 18.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı İncesu Mahallesi’ne,
Yarın 13.00 ila 17.00 saatleri arasında İncesu İlçesine bağlı Kızılören Mahallesi’ne,
Yarın 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Tomarza İlçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ne,
Yarın 13.30 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı General Emir, Osmangazi mahallelerine,
Yarın 15.00 ila 17.30 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Ziyagökalp Mahallesi’ne elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.”
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.