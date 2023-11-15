Malatya uykudan depremle uyandı

Malatya'da AFAD verilerine göre, saat 05.14'te Battalgazi merkezli 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinlik ise 7 kilometre olarak hesaplandı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem saat 05.14'te Topsöğüt merkezli 3.3 büyüklüğünde oldu. Derinlik ise 5 kilometre olarak hesaplandı.

Deprem nedeniyle vatandaşlar korku yaşadı.