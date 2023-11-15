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Malatya uykudan depremle uyandı

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Malatya'da saat 05.14'te korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi farklı veriler bildirdi.
Malatya uykudan depremle uyandı mask
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  • Malatya'da AFAD verilerine göre, saat 05.14'te Battalgazi merkezli 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinlik ise 7 kilometre olarak hesaplandı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem saat 05.14'te Topsöğüt merkezli 3.3 büyüklüğünde oldu. Derinlik ise 5 kilometre olarak hesaplandı.

Deprem nedeniyle vatandaşlar korku yaşadı. 
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Muhabir  Mehmet Kıroğlan

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