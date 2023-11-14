Malatya’nın internet problemine çözüm geliyor

Malatya’da 6 Şubat depremlerinin ardından başlayan internet ve şebeke problemi halen yaşanmaya devam ediyor. Konuya ilişkin 3 operatörün ortak şekilde yapacağı bir yatırım programı ile problemin çözülmesi hedefleniyor.

Malatya’da depremin ardından yaşanan internet ve şebeke problemi halen bazı noktalarda sürüyor. Bu konuda üç operatörün ortak yapacağı bir yatırım ile problemin çözülmesi hedefleniyor.

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bilgilendirmede,

“Yaklaşık 2 hafta kadar önce Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcımız Ömer Fatih Sayan ile Ankara'da bir araya gelmiş, Malatya'daki deprem sonrası iyice açığa çıkan baz istasyonu sorununu konuşmuş ve kapsamlı bir dosya olarak mahalle mahalle kendisine vermiştik. Şimdi bu kapsamda Malatya'da, Turkcell Malatya-Elazığ planlama sorumlusu Bayram Aydoğan, planlama mühendisi Serdar Oto ve Diyarbakır kiralama bölge müdürü Hüseyin Altun ile bir araya geldik. Yapılacak olan baz istasyonları hakkında görüştük. En kısa zamanda sorunun tamamen çözülmesini sağlamaya çalışacağız. Bu baz istasyonları tek bir firma üzerinden değil, üç operatörün ortak yapacağı bir yatırım olarak düşünülüyor”

sözlerine yer verdi.