İşte Malatya’da merak edilen sayı 47 gün içinde teslim edilecek

Deprem bölgesinde devam eden konut inşaat çalışmaları depremzedelerin odağında. Bu kapsamda Malatya’da da bu yılın sonuna kadar teslim edilecek olan konut sayısı sorgulanıyor. İşte cevabı…

Deprem bölgesinde devam eden konut inşaat çalışmaları depremzedelerin odağında. Bu kapsamda Malatya’da da bu yılın sonuna kadar teslim edilecek olan konut sayısı ise sorgulanıyor. İşte cevabı…

KAÇ KONUT VE KÖY EVİ TESLİM EDİLECEK?

TRT Haber’in derlediği bilgilere göre, 41 bin afet konutu ve 5 bin köy evi yıl sonuna kadar depremzedelere teslim edilecek. Bu kapsamda Kahramanmaraş’ta 8 bin 568 konut, bin 769 köy evi teslimi yapılacak. Ayrıca Hatay’da 6 bin 219 konut, 760 köy evi; Adıyaman’da 4 bin 118 konut, 362 köy evi; Gaziantep’te 10 bin 257 konut, 696 köy evi, Osmaniye’de bin 356 konut, 33 köy evi; Şanlıurfa’da 897 konut, 43 köy evi; Kilis’te bin 6 konut, 39 köy evi; Diyarbakır’da bin 256 konut; Elazığ’da bin 169 konut; Adana’da 926 konut yıl sonuna kadar depremzedelere teslim edilecek.

MALATYA’DA DURUM

Malatya’da ise 5 bin 228 konut, bin 298 köy evi yıl sonuna kadar, yani 47 gün içerisinde sahiplerine teslim edilecek. Şehirde yapımı devam eden binlerce konut var. Toplamda il genelinde yaklaşık 95 bin afet konutu yapılması planlanıyor. Bu sayının içerisinde köy evleri de bulunuyor.