Ya anlatamadık ya anlayamadılar! Malatya’ya bir haksızlık daha

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı deprem bölgesindeki yerel yönetimlere yaklaşık 40 milyar lira hibe desteğinde bulundu. Depremden etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ve Islahiye ilçelerine verilen hibe miktarı ise yerle bir olan Malatya’ya verilen hibe miktarından fazla olunca ortaya garip bir tablo çıktı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, deprem bölgesindeki yerel yönetimlere yaklaşık 40 milyar lira hibe desteğinde bulunuldu. Malatya’ya da bu hibelerden bir miktar aktarılacak.

İŞTE VERİLEN HİBE MİKTARLARI

Bu bağlamda Hatay'a 11 milyar lira, Kahramanmaraş'a 8 milyar lira, Adıyaman'a 4,5 milyar lira, Gaziantep'e 3,7 milyar lira, Malatya'ya 3 milyar lira, Şanlıurfa'ya 2,3 milyar lira, Adana'ya 2,2 milyar lira, Diyarbakır ve Osmaniye'ye 2,1'er milyar lira, Mersin'e 1,1 milyar lira hibe verilecek.

MALATYA 3., ANTEP 7. SIRADA

Bilindiği üzere Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya yerle bir oldu. Şehrin merkezi de, sosyal alanı da, yaşam alanı da bitti. Malatya gibi depremi yaşayan şehirlerden biri Gaziantep’ti. Orada Nurdağı ve Islahiye ilçeleri ciddi hasar aldı. Bu ilçelerin yeniden ayağa kalkması için çalışmalar sürdürülüyor. Deprem verilerine göre, Malatya depremde hasar alan iller arasında 3. sırada. Gaziantep ise bazı verilere göre 7., bazı verilere göre ise 5. sırada. Elbette bu tablo oraya verilen ödeneği sorgulama adına değil, yerle bir olan Malatya’nın daha fazla desteğe ihtiyacı olduğu anlamda sorgulanıyor.