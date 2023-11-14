Malatya yağmura doyacak

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da aşırı kurak bir sonbahar mevsimi geçti. Bugün başlayan yağış herkesi umutlandırırken meteoroloji uzmanı “efsane yağış” ve “pırlanta dönemi” diyerek, yağış müjdesi verdi.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da aşırı kurak bir sonbahar mevsimi geçti. Bugün başlayan yağış herkesi umutlandırırken meteoroloji uzmanı “efsane yağış” ve “pırlanta dönemi” diyerek, yağış müjdesi verdi.

Son demlerini yaşayan sonbahar mevsimi sonunda yağışı getirdi. Türkiye nihayet yağış almaya başladı. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise yağışların daha fazlasının geleceğini duyurdu. Ökten, “Pırlanta bir döneme giriyoruz, pırlanta. Kasım sonuna kadar dalga dalga yağışlar geliyor. Havalar da soğumaya başlıyor. Her şey mevsiminde güzel” diyerek aşırı yağış ve efsane yağışların olacağını bildirdi.

Bu bağlamda Malatya’da da bugün başlayan yağmur umutlandırdı. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten’in bildirdiği verilere göre, şehirde önümüzdeki günlerde de yağmur devam edecek. Hatta yer yer aşırı yağışlar olabilir.