Eniştelerini öldüren kardeşler tutuklandı

Ağrı’da meydana gelen silahlı kavgada eniştelerini öldürüp babasını da yaralayan 2 kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ağrı’da dün saat 13.30 sıralarında Murat Mahallesi 29 Ekim Caddesi üzerinde yaşanan silahlı kavgada, kız kardeşlerinden boşanması nedeni ile enişteleri O.B. ve babası A.B.'yi silahla vurup kaçan kardeşler Ö.K. ve B.K., Asayiş Şube Ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde, suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kardeşler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan O.B.'nin cenazesi yapılan otopsinin ardından Ağrı merkeze bağlı Eliaçık köyünde toprağa verilirken, babası A.B.’nin tedavisi sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.