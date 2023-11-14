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İnşaatta erkek cesedi bulundu

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Niğde’de inşaat halindeki apartmanın asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, Niğde merkez Selçuk Mahallesi Deniz Sokak'ta bulunan bir inşaatın asansör boşluğunda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ihbar etti.
İnşaatta erkek cesedi bulundu mask
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Niğde’de inşaat halindeki apartmanın asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Niğde merkez Selçuk Mahallesi Deniz Sokak'ta bulunan bir inşaatın asansör boşluğunda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ihbar etti. İhbar üzerine inşaata gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden şahsın Cafer Erden olduğunu belirlendi. Cafer Erden’in cenazesi otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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