Tam 2 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildi

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında iki ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, 97 bin 260 adet boş parfüm şişesi, 314 bin adet ünlü markalara ait parfüm aparatları, 674 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon TL olduğu belirtildi.
İkinci operasyonda ise; 2 litre sahte alkol, 44 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 3 adet akıllı saat, 2 adet tablet, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Her iki operasyonda da gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.