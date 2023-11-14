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Tam 2 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildi

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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında iki ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.
Tam 2 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildi mask
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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında iki ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, 97 bin 260 adet boş parfüm şişesi, 314 bin adet ünlü markalara ait parfüm aparatları, 674 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon TL olduğu belirtildi.
İkinci operasyonda ise; 2 litre sahte alkol, 44 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 3 adet akıllı saat, 2 adet tablet, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Her iki operasyonda da gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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