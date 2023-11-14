Adıyaman'da kamyonet kazası ölümle sonuçlandı

Adıyaman’da otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Y. idaresindeki 06 RRZ 59 plakalı otomobil ile Mehmet Ç. idaresindeki 02 ABC 542 plakalı kamyonet, Adıyaman- Kahta karayolu Kömür Beldesi yol Kavşağı yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Mehmet Y., Mehmet Ç., ile araçlarda bulunan Ramazan Ç. ve Abuzer Ulu (61) yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, jandarma ekibi, AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin yaptığı ilk müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Abuzer Ulu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı