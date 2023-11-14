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Pikap ile TIR çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

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Sivas’ın Divriği ilçesinde pikap ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Çakırtarla köyü yakınlarında meydana geldi.
Pikap ile TIR çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı mask
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Sivas’ın Divriği ilçesinde pikap ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Çakırtarla köyü yakınlarında meydana geldi. S.G. idaresindeki 31 AKF 166 plakalı tır ile H.K idaresindeki 58 TT 112 plakalı pikap araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle pikap aracın sürücüsü araçta sıkıştı, yanında yolcu olarak bulunan Ş.Y. ise yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla Divriği Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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