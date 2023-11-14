- Asayiş

Bitlis-Muş karayolunda ölüm getiren kaza

ABONE OL Google News Sayfamız

Bitlis-Muş karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Muş’un Altınova Beldesi yakınlarında meydana geldi.
Bitlis-Muş karayolunda ölüm getiren kaza mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bitlis-Muş karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Muş’un Altınova Beldesi yakınlarında meydana geldi. M.A. hakimiyetindeki 35 SCY 29 plakalı otomobil ile F.S. hakimiyetindeki 48 AGY 622 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar kullanılamaz hale gelirken M.A. ve H.S. olay yerinde hayatını kaybetti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri, polis ekipleri ve AFAD sevk edildi. Yaralılar AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılırken, araçta sıkışan F.S. ,H.B. Ve Ş.B. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bitlis ve Muş Hastanelerine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Bitlis-Muş karayolu, Otomobil, kaza, trafik kazası, vefat, yaralı, Afad, müdahale

- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL