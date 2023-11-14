Bitlis-Muş karayolunda ölüm getiren kaza

Bitlis-Muş karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Muş’un Altınova Beldesi yakınlarında meydana geldi. M.A. hakimiyetindeki 35 SCY 29 plakalı otomobil ile F.S. hakimiyetindeki 48 AGY 622 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar kullanılamaz hale gelirken M.A. ve H.S. olay yerinde hayatını kaybetti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri, polis ekipleri ve AFAD sevk edildi. Yaralılar AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılırken, araçta sıkışan F.S. ,H.B. Ve Ş.B. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bitlis ve Muş Hastanelerine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.