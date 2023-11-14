14 Kas 2023 - 20:35 - Siyaset

HEDEP ile MHP milletvekilleri arasında tartışma

TBMM Genel Kurulu’nda HEDEP ile MHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. TBMM Genel Kurulu’nda söz alan HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısındaki sözlerine tepki gösterdi. "Sözlerini kendisine iade ettiğini" belirten Gergerlioğlu, "Siyasette seviye kaybına dair hepimiz duyarlı olalım. Halkın vekiline hakaret, halka hakarettir" dedi.