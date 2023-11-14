Bu defa gerçekten ihalesi yapıldı Malatya Adliye Sarayı’nda son gelişme

Yeşiltepe’de bulunan eski Askeri Hastane’nin yerine yapılması düşünülen Malatya Adliyesi depremlerle birlikte artık bir muamma haline geldi. Öyle ki şu sıralar adli işlemleri 7 ayrı noktada yapılmakta. Hem avukatlar hem de vatandaşlar bu 7 ayrı yerde adli işlemlerin görülmesinden yeterince mağdur duruma geldiklerini ifade ediyor. Bu bağlamda konuya ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor.

BAKAN’A TEŞEKKÜR

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada,

“Gazi Meclisimizde Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'u İl Başkanımız Sayın Namık Gören ile ziyaret ederek şehrimizde yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunduk. 1 Bodrum + Zemin + 5 Normal Kat olmak üzere toplam 86.633,80 m² inşaat alanına sahip Adalet Sarayı’mızın yeni hizmet binasının yapımı için gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin sonuçlanması ve ihalenin gerçekleşmesi dolayısıyla teşekkürlerimizi ileterek, süreç hakkında istişarelerde bulunduk”

diyerek, şu ifadelere yer verdi:

VE TARİH VERİLDİ

“Adalet Sarayı binamızın temellerinin bu ay sonunda atılacağı müjdemizi de kıymetli hemşehrilerimiz ile paylaşıyoruz. Ayrıca deprem sonrası gerçekleşen Yargı süreci ve hemşehrilerimizin talepleri noktasında görüşmeler gerçekleştirdik. Şehrimize destekleri için Sayın Bakanımız Yılmaz Tunç’a, Bakan yardımcılarımıza, genel müdürlerimize, kıymetli ekiplerine ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

İŞTE TÜM DETAYLAR

İdare: Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Başkanlığı

İşin Adı: Malatya Adalet Binası Yapım İşi

İşin Yeri: Malatya Yeşilyurt Yeşiltepe Mahallesi (Eski Asker Hastanesi Yeri)

İhale Tarihi: 29.09.2023

Sözleşme Tarihi (Tahmini): 17.11.2023

Yer Teslimi Tarihi (Tahmini): 01.12.2023

İşin Süresi: 700 gün

Tahmini Bitiş Tarihi: 31.12.2025

İşin İçeriği: 1 Bodrum + Zemin + 5 Normal Kat olmak üzere toplam 86.633,80 m² inşaat alanına sahip 1 adet betonarme karkas Adalet Binası