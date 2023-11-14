Bu defa gerçekten ihalesi yapıldı Malatya Adliye Sarayı’nda son gelişme

Yeşiltepe’de bulunan eski Askeri Hastane’nin yerine yapılması düşünülen Malatya Adliyesi depremlerle birlikte artık bir muamma haline geldi. Öyle ki şu sıralar adli işlemleri 7 ayrı noktada yapılmakta. Hem avukatlar hem de vatandaşlar bu 7 ayrı yerde adli işlemlerin görülmesinden yeterince mağdur duruma geldiklerini ifade ediyor. Bu bağlamda konuya ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor.
BAKAN’A TEŞEKKÜR
AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada,
“Gazi Meclisimizde Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'u İl Başkanımız Sayın Namık Gören ile ziyaret ederek şehrimizde yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunduk. 1 Bodrum + Zemin + 5 Normal Kat olmak üzere toplam 86.633,80 m² inşaat alanına sahip Adalet Sarayı’mızın yeni hizmet binasının yapımı için gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin sonuçlanması ve ihalenin gerçekleşmesi dolayısıyla teşekkürlerimizi ileterek, süreç hakkında istişarelerde bulunduk”
diyerek, şu ifadelere yer verdi:
VE TARİH VERİLDİ
“Adalet Sarayı binamızın temellerinin bu ay sonunda atılacağı müjdemizi de kıymetli hemşehrilerimiz ile paylaşıyoruz. Ayrıca deprem sonrası gerçekleşen Yargı süreci ve hemşehrilerimizin talepleri noktasında görüşmeler gerçekleştirdik. Şehrimize destekleri için Sayın Bakanımız Yılmaz Tunç’a, Bakan yardımcılarımıza, genel müdürlerimize, kıymetli ekiplerine ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.”
İŞTE TÜM DETAYLAR
İdare: Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Başkanlığı
İşin Adı: Malatya Adalet Binası Yapım İşi
İşin Yeri: Malatya Yeşilyurt Yeşiltepe Mahallesi (Eski Asker Hastanesi Yeri)
İhale Tarihi: 29.09.2023
Sözleşme Tarihi (Tahmini): 17.11.2023
Yer Teslimi Tarihi (Tahmini): 01.12.2023
İşin Süresi: 700 gün
Tahmini Bitiş Tarihi: 31.12.2025
İşin İçeriği: 1 Bodrum + Zemin + 5 Normal Kat olmak üzere toplam 86.633,80 m² inşaat alanına sahip 1 adet betonarme karkas Adalet Binası
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.