Fendoğlu’ndan mücbir sebep açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mehmet Fendoğlu, Malatya ile birlikte 4 il ve 2 ilçede 6 Şubat depremlerinden dolayı uzatılan mücbir sebep süresinin yeniden uzatılması gerektiğini bildirdi.

TBMM Genel Kurulu’nda gündem dışı söz alan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, “6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrasında 4 il ve 2 ilçe için uzatılan mücbir sebep süresi 30.11.2023 tarihinde sona ermektedir. Sürenin sona ermesi öncelikle ayağa kalkmaya çalışan deprem bölgesinin toparlanmasına ekonominin canlanmasına zararı olacaktır. Bina yıkımları henüz Malatya ölçeğinde yüzde 50’nin altındayken sosyal ve ekonomik hayatın devamı için bu sürenin 1 yıl daha uzatılması elzemdir. Deprem bölgesinde bulunan vergi mükelleflerinin ve mali iş ve işlemlerini yürüten muhasebe meslek mensuplarının fiziki çalışma koşullarında ve genel ekonomik koşullarda sıkıntıları halen devam etmektedir. KOSGEB kredilerinde deprem bölgesi için mali müşavirler dahil olmak üzere sektör ayırımı yapılmaksızın fon dağıtımı yapılmalıdır. Sayın hazine ve maliye bakanlığımızdan talebimizdir” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı