Emniyetten nokta atışı 2 operasyon

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 2 ikametin tespit edildiği ve arama kararına istinaden yapılan aramada uyuşturucu ve silah bulundu. Darende’de yapılan başka bir uygulamada ise şahısların üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

YAPILAN UYGULAMADA YAKALANDI

Darende-Ayvalı yolu üzerinde yapılan uygulamada ise durdurulan ticari araç içerisinde yolcu olan O.E.(29), H.S.(33) ve N.K.(52) isimli şahısların kaba üst aramaları yapıldığında 4.30 gr uyuşturucu madde ve 3 parça halinde toplamda 3.76 gr sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konu ile ilgili tahkikata başlanıldı, şüpheli şahıslar ifadelerinde uyuşturucu maddeyi M.K.(37) isimli şahıstan aldıklarını beyan ettiği bildirildi. Ayvalı Mahallesi'nde ikamet ettiği tespit edilen M.K. isimli şahsın ikametinde arama yapılarak polis merkezine götürüldüğü bilgisi verildi.

Alınan ifadeler doğrultusunda 2 ikamette daha arama yapıldı, S.S.(34) isimli şahıs gözaltına alındı ve toplam 4.16 gr uyuşturucu tohumu ve 130 gr civarı uyuşturucu madde ele geçirildi. Savcı talimatı doğrultusunda şüpheli 5 şahısın gözaltına alındığı ve tahkikatın devam ettiği açıklandı.

ARAMA KARARI İLE İKİ ADRES ARANDI

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 2 ikamet tespit edilip arandı. Yapılan aramalarda S.B.(45) isimli şahısın ikametinde; 29.26 gr uyuşturucu madde bulundu. F.O. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise İki çuval halinde yaklaşık 1 kilo 490 gr halde uyuşturucu madde, 10.72 gr ufalanmış uyuşturucu ve 17.01 gr uyuşturucu tohumu ele geçirildi.

Yapılan aramalarda ayrıca 64 adet av tüfeği fişeği, 2 adet av tüfeği, 1 adet ibaresi olmayan el yapımı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildiği bilgisi verildi. Şüpheli şahıslardan F.O.(58), Y.E.O.(23) ve A.O.(25) gözaltına alındı ve konu ile ilgili tahkikata başlandığı açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi