Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“39 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mustafa Toprak’ın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Destegül Sokak, No: 7/2/3, Battalgazi,
58 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Kelime Kılıç’ın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Kardeşçik Sokak, No: 16/1/26, Battalgazi,
26 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Küçük Orhan Karagöz’ün taziye adresi: Bentbaşı Mahallesi, Bakay Sokak, No: 7/3/20, Yeşilyurt,
69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Cercis Kıran’ın taziye adresi: Orduzu Aslantepe Mahallesi, Bülbül Sokak, Battalgazi,
92 yaşında vefat eden ve Akçadağ Malatya Mezarlığına defnedilen Mehmet Kaplan’ın taziye adresi: Akçadağ Malatya.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.