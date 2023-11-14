Çöşnük Kavşağında otomobille çarpışan araç devrildi

Malatya'da otomobille çarpışan hafif ticari aracın devrildiği kazada yaralanan olmadığı bildirilirken korkutan kazada maddi hasar meydana geldi. Battalgazi İlçesi, Çöşnük Kavşağında Cumali Dizak yönetimindeki 44 PA 285 plakalı otomobille Fevzi İz idaresindeki 07 R 1268 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araç devrilirken yaralanan olmadığı bildirildi. Olay yerine gelen trafik ekipleri yol güvenliğini sağlayarak, trafik akışının kontrollünü sağladı.
Kazaya karışan sürücülerden Cumali Dizak, kazada sürücülerden birinin kırmızı ışıkta geçtiğini belirterek, hatalı sürücünün MOBESE kayıtlarının incelenmesisonucu ortaya çıkacağını bildirdi. Hafif ticari aracın sürücüsü Fevzi İz de kazada yaralananın olmadığına sevindiğini belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.