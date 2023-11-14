Büyükşehir Meclisi 5. kez toplandı

Mazeret dilekçelerinin okunması ve 13 Kasım 2023 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin kabulü ile başlayan toplantıda 6 gündem maddesi görüşüldü.

Kuluncak Belediye Başkanlığının ek bütçesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak oy birliği ile kabul edilirken, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait restoran, kafe, kafeterya, wc, Göl İşletmesi, Nikah Sarayı Salonu, Sosyal Tesisler vs. işletme hakkının BELSOS A.Ş.’ye devri hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu görüşüldü.

Gündem maddesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda, “Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.08.2017 tarih ve 464 sayılı kararı ile 5 yıllığına 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 26. maddesine istinaden işletme hakkı devredilen Dede Korkut Kafe Restoran, Hürriyet Parkı içi Hürriyet Kafe, Turgut Özal Parkı içi Kafeterya WC ve Göl İşletmesi, Kernek Meydanında bulunan Kernek Parkı içerisindeki Kafeterya Seyir Tepesi ve WC’ler, Yeni Nikah Sarayı içi bir büyük 2 küçük salon ve Emekliler Parkı içi Sosyal Tesisler 31.12.2022 tarihi itibariyle işletme hakkı sona ermiştir. Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı, 24/10/2023 tarih ve 157519 sayılı yazısı okunup eklerinin incelenmesi neticesinde; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait;

Dede Korkut Kafe Restoran’ın yıllık KDV hariç 150 bin lira, Hürriyet Parkı içi Hürriyet Kafe’nin yıllık KDV hariç 35 bin lira, Turgut Özal Tabiat Parkı içi Kafeterya, Göl İşletmesi ve WC’nin yıllık KDV hariç 50 bin lira, Kernek Parkı içerisindeki Kafeterya, Seyir Tepesi ve WC’lerin yıllık KDV hariç 50 bin lira, Yeni Nikah Sarayı içi 1 büyük 2 küçük salonun yıllık KDV hariç 170 bin lira,

Emekliler Parkı Sosyal Tesislerinin yıllık KDV hariç 24 bin lira, yıllık kira bedelleriyle 2022 yılı TÜFE (12 aylık ortalama) oranında arttırılarak 5 yıllığına 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesine istinaden Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler A.Ş’ne (BELSOS) işletme hakkının verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür” ifadelerine yer verildi. Gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem maddeleri arasında yer alan Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi, 170 ada 31, 32, 36, 37, 103 ve 121 numaralı parsellerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanı (İtfaiye Alanı) olarak düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği oy birliği ile kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisinin bir sonraki birleşiminin ise 15 Kasım 2023 çarşamba günü saat 15.00 te yapılmasına karar verildi.

Büyükşehir Belediye Meclisinin ardından Meclis üyesi Hasan Demez Başkanlığında Belediyeler Birliği ve Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi Alt Yapı Hizmetler Birliği meclisi toplandı.