Esnafa 24 saat süre veriliyor, ancak taşınacağı yer gösterilmiyor

Keskin, çarşı merkezinde depremde yıkılmayan Mısır Çarşı ve konteynerlerde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti.

Esnaflara taşınmaları için 1 gün süre verilmesine tepki gösteren Keskin, “Esnafa 1 gün süre veriliyor, ancak esnafın nereye taşınacağına dair bir yer ve alan gösterilmiyor.” dedi.

Çarşı merkezindeki inşaatın başlanılması için karar verilen işyeri ve konan konteynerlerin taşınmasına karşı olmadıklarını, zamanlamanın, verilen sürenin ve yeni bir yer gösterilmemesine karşı olduklarının altını çizerek,

“Malatya çarşısına bakan geliyor. Bakan Yardımcısı geliyor ama kimseye haber vermeden çekip gidiyorlar. Kış gelmiş, ‘Ben burayı yapacağım’ diyorsun, 4 tane esnaf var, onu da kaldırıyorsun. Sen o zaman niye Akpınar semtine konteyner kurdurdun? O zaman bağıra bağıra söyledim, ‘Kaldıracaksanız koymayın’ dedik. O insanlar masraf ettiler. Yarın kış günü, durdunuz durdunuz 1 sene bir şey yapmadınız, bu kış günümü yapacaksınız, böyle bu şehri ayağa kaldıracaksınız? Esnafa nereye kaldıracaksınız, yer gösterin. Yer gösterinki gidelim, yer gösterilmeden nereye gidelim. Bir taraftan elektrik kesiliyor, bir taraftan 1 gün süre veriliyor, devlet gücüyle bu olmaz. Bakan geliyor göremiyorsun, bakan yardımcısı geliyor göremiyorsun, bir gelsinler, bir esnafı gezip otursunlar. Bu kadar esnafı şimdi nereye kaldıracaklar, hadi söyleyin?”

ifadelerini kaydetti.

“Malatya’nın sahibi yok” ifadesinin yanlış olduğunu belirten Keskin, “6 tane milletvekili Malatya’nın sahibi olamaz. Bir vali geliyor, bir vali gidiyor. Burada yaşayan, buranın ekmeğini yiyen, buranın havasını soluyanlar Malatya’nın sahibidir. Ama, ‘Sahibimiz yok’ deniliyor. Malatya’nın sahibi sizsiniz, siz kendiniz Malatya’ya sahip çıkacaksınız.” dedi.

Keskin, “Malatya’da çarşı kültürünün yaşatılması için bu çarşının yapılması lazım. Malatya’nın ayağa kalkması için buraların yapılması lazım. Doğrudur. Ama bu kış günü gelip esnafa 24 saat verilmesi yanlıştır. Ne kadar büyük bir süre vermişler” sözleriyle tepki gösterdi.

Başkan Keskin, konunun yakından takipçisi olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Kaynak: BÜLTEN