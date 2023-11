Malatyalı vatandaş kentin son halini yorumladı Yıkımlar hızlı mı yavaş mı? BUSABAH sordu vatandaş yanıtladı

Malatyalılara, “Sizce Malatya’da yıkımlar nasıl ilerliyor? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yetkililerden beklentileriniz neler?” gibi sorular sorduk ve çeşitli cevaplar aldık. Bakın Malatyalılar yıkımlar hakkında ne diyor;

“BİR AN ÖNCE YIKILSA, BİTİRİLSE ÇOK DAHA İYİ OLUR”

Depremzede vatandaşımız Ziya Güde, “Bir an önce yıkılsa, bitirilse çok daha iyi olur. Her taraf toz toprak içerisinde. Maskemizi indiremiyoruz. Bir de korkuyoruz. Bizim ev iki hasarlı evin arasında tek katlı bir ev. Bizim ev az hasarlı ama yine de korkuyoruz. Allah yardımcımız olsun. Bugün bizim mahallede yıkıma başlandı. Hasar çok, yani ne yapsınlar, devletimiz ne yapsın?” diye konuştu.

Malatya Konaklı Şükrü Aslantaş ise,

“Yıkımlar hızlı bir şekilde devam etmiyor. Hızlı devam etseydi şimdiye kadar bitirilirdi. Herkes ortada kalmış, herkes çile çekiyor. Bana konteyner verdiler ama yağmur yağdı, her tarafı akıtıyor. Benim oturduğum ev yıkıldı ama daha binlerce ev var. Ne zamana kadar yıkımlar devam edecek? Konak’ta 900 tane ev yıkılacak. Bahardan beri yıkılıyor. ‘Kimse durumun ne?’ diye sormuyor. Kentsel dönüşüm diyorlar. Plan yok, proje yok. Ne yapılacaksa yapsınlar artık. Allah yardım etsin bize, ondan başka kimse edemez. Yetkililer ellerinden geleni yapsın yeter. Malatya yüzde 70 oy veriyor, gelsinler sorsunlar bizi”

şeklinde cevaplar verdi.

“İLK DEFA ÇARŞIYI GÖRDÜM VE ÇOK ÜZÜLDÜM”

Şehre depremden sonra ilk defa gelen Kadir Kut Malatya’nın hasar durumuna üzüldüğünü belirterek, “Ben Malatyalı değilim, buralara yeni geldim. Çok fazla bilmiyorum. İlk defa çarşıyı gördüm ve çok üzüldüm. Her yer çok kötü, çok fazla yıkım var” dedi.

Başka bir vatandaşımız olan Mehmet Tan ise,

“Malatya’nın her tarafı yıkılmış zaten. İyi gittiğini de düşünüyorum. Binaların yarısı yıkılmış durumda. Acil yıkılması gerekenleri yıktılar, geri kalanlarını da yıkmaya devam ediyorlar. Yetkililer ne yapsın. Yıkımı yapılacak bina 5 veya 10 tane değil, Malatya’nın neredeyse hepsidir”

şeklinde konuştu.

“YIKIMLARIN YAVAŞ GİTTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Malatyalı depremzede başka bir vatandaşımız konu ile alakalı olarak,

“Yıkımların yavaş gittiğini düşünüyorum. Yıl bitmeden evleri teslim edeceklerdi. İnsanların yaşamları konteynerde ve çadırda çok zor. Herkes evlerin yapılmasını bekliyor. Benim evim sağlam ama evi olmayan birçok kişi var. Çoğu insan evlerine giremiyor. Pahalılık da cabası. Hiçbir şey alınamıyor. Bir gün önce alabildiğini bir gün sonra alamıyorsun. Bunlara bir önlem alınmasını istiyoruz. Fiyat denetimi istiyoruz. Ağır hasarlı binaların da bir an önce yıkılmasını talep ediyoruz”

açıklamalarında bulundu.

Rasim Özhan konuyla ilgili, “Milletvekillerinin ilgilenmesi lazım. Hiçbiri ilgilenmiyor. Su arızalarını tespit edip bildirdik, kimse yapmaya gelmedi. Müdürlere kadar gidince çözüldü. Yetkililere söyleyeceğim çok şey var. Keşke görüşme şansım olsaydı” yorumlarını yaptı.

“YIKTIKLARI BİNANIN MOLOZLARINI GÖTÜRMÜYORLAR”

Yıkımların yavaş ilerlediğini düşünen Mehmet Turan ise,

“Yıkımlar hiç iyi gitmiyor. Malatya’nın sahibi yok. Yıkımı yapanlardan da şikâyetçiyiz. Yıktıkları binanın molozlarını götürmüyorlar. Belediye de çalışmıyor, sahip çıkmıyor. Malatya’nın halini herkes biliyor. Çalışma yapıldığını göremiyoruz. Hala ağır hasarlı binalar var. İlla birilerinin bunun altında kalması mı lazım? Biz bu duruma bir Malatyalı olarak üzülüyoruz. Emniyet de yok. Adam evini soyanları yakalıyor polis gelmiyor, böyle bir şey var mı? Polis de belediyede görevini iyi yapmıyor. Nerede bir çıkar meselesi varsa oralarda çalışma yapılıyor, diğer yerde de ölen ölsün. Yarın şuralarda bir hastalık, ölüm çıkınca ne yapacaklar bilmiyorum”

dedi.

İsmet Çolak sorulan sorulara, “Yıkımlar çok sıkıntılı ilerliyor. Çevrede yıkılmayı bekleyen çok bina var. Hepsi ağır hasarlı ve yıkılmayı bekliyor. Sırayla yıkılıyor. Benim evim az hasarlıydı, tamir edip oturmaya başladım ama son depremlerde yine hasar aldı. Başka gidecek yerimiz yok, mecburen kalıyoruz. Allah bundan fazlasını vermesin” diyerek cevap verdi.

“YIKIMLAR HIZLI BİR ŞEKİLDE YAPILIYOR”

Emir Yıldırım çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, “Yıkımlar hızlı bir şekilde ilerliyor. Güzel gittiğini düşünüyorum. 15 bin tane ev yıkılmış durumda. Yılbaşına kadar daha fazlası yıkılacak. İnşallah daha hızlı yıkılır ve daha hızlı bir şekilde normale döneriz” yorumunda bulundu.

Yıkımların yavaş ilerlediği görüşünde bulunan Cemil Bey ise,

“ Maalesef yıkımlar sistemsiz bir şekilde ilerliyor. Yan yana duran ağır hasarlı binaların birisi yıkılıyor, diğerlerinin yıkılması bir ayı buluyor. Bunlar Malatya’nın ayağa kalkmasını geciktiriyor. Temelli’de arka sokaklarda, Çarmuzu bölgesinde birçok bina yıkılmayı bekliyor. Şehir merkezinde ve ana caddelerde bile yıkılmayı bekleyen ağır hasarlı binalar var”

dedi.

Emrah Levent ise sorulan sorulara “Göründüğü gibi yıkım yok. Her taraf çamur içinde. Her tarafta yıkılmayı bekleyen binalar var. İstasyon taraflarında yıkılmayı bekleyen binalar çok. Şehir mezarlığında da yıkılmayı bekleyen binalar var. Bir an önce Malatya’nın eski haline dönmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.