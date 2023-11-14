“Kudüs kırmızı çizgimiz”

Yeşilyurt Belediyesi, İsrail'in Filistin'de uyguladığı katliama ve soykırıma dikkat çekmek ve yaşananları unutturmamak amacıyla ‘Filistin-Kudüs Yalnız Değildir’ isimli fotoğraf sergisi açtı. Malatya Park AVM Fuaye alanında 2 gün boyunca açık kalacak olan serginin açılışına; Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Süleyman Emre, AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Cem Vakfı Şube Başkanı Eşref Doğan, Malatya İl Müftü Yardımcısı Abdullah Bekiroğlu, sivil toplum kuruluşu başkanları, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Serginin açılışında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Filistin halkına yönelik yapılan zulme dikkat çekmek ve yaşanan katliamı unutturmamak için fotoğraf sergisi açtıklarını söyledi.

“FİLİSTİN’DE BÜYÜK BİR KATLİAM VAR”

İsrail’in bebek katili bir devlet olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Gazze’de ve Filistin’de soykırım yaparak çocuk kadın genç yaşlı demeden masum insanları katleden İsrail’in dünyanın gözü önünde sürdürdüğü bu katliama karşı asla sessiz kalmayacağız. Filistin’de büyük bir katliam var, soykırım var, Filistin’e her gün bomba yağıyor, camiler hastaneler yerle bir edildi, kamplar bombalanıyor. İnsanlara güvenli yerler diye gösterdikleri güzergâhları bile bombalayarak soykırım yapılıyor. Filistin’de aslında insanlık ölüyor. Kudüs’teki kardeşlerimizin mücadelesine destek olmak bizim görevimizdir. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Kudüs bizim kırmızıçizgimizdir. Katil İsrail’in Kudüs, Gazze ve Filistin’de yaptığı ve katliamlara dikkat çekmek, unutturmamak ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla fotoğraf sergisi açtık. Fotoğraf kareleri bile insanın içini sızlatıyor. Filistin ve Kudüs asla yalnız değildir” diye konuştu.

“BEBEK KATİLİ İSRAİL’İ KİMSE DURDURAMIYOR”

“Dünya gözünü ve kulağını kapatmış oradaki zulmü görmezden geliyor, sadece seyrediyor” diyen Çınar, şunları kaydetti:

“Bebek katili İsrail’i kimse durduramıyor, masum insanların katledilmemesi için batı müdahale etmek yerine İsrail’e mühimmat gönderiyor. Dünya’da bu zulme en fazla tepki gösteren ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Çatışmaların çıktığı ilk andan itibaren barış ve itidal çağrısında bulunup, Filistin’de akan kanın ve gözyaşının durması için yoğun bir diploması trafiğinden geçen Sayın Cumhurbaşkanımızın Müslümanları birlikteliğe çağırması, savaşın durması isteyen ülkelerin liderliyle sık sık görüşmesine ve elinden gelen her şeyi yapmasına rağmen Batı’nın ikiyüzlü davranarak İsrail’e her türlü desteği sağlaması insanlık adına utanç verici bir durumdur.”

“ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ”

Katliamı şiddetle kınadıklarını kaydeden Çınar, “Batının bu desteği katliamın boyutunu her geçen gün daha korkunç bir düzeye ulaştırıyor. Bebek katili İsrail’in bu vahşetine karşı bizler asla sessiz kalmayacağız, ülkemizin dört bir tarafında İsrail’i menşeli ya da İsrail’i destekleyen ülkelerin ürettiği ürünler boykot ediliyor, bizlerde kendi tesislerimizde bu boykotu sürdürmekteyiz. Ancak sesimizin daha gür çıkması, oluşan farkındalığın daha geniş kesimlere ulaşması ve daha fazla gündemimizde olması lazım. Çünkü Gazze’de insanlık dramı yaşanıyor, soykırım yapılıyor, Filistinlilerin Kudüs’ten tamamen çekilmesi için operasyonlar yapılıyor. Belediye olarak ta dikkatlerin daha fazla Gazze’ye çekilmesini sağlamak adına boykot kararları alıyoruz, bugün ki sergimizi açıyoruz. Hz. İbrahim döneminde karıncaların ateşi söndürmek için sırtlarında su taşımaları gibi bizlerde kendi gücümüz çerçevesinde, toplumsal bilincimizi güçlendirmek, duyarlılığı artırmak amacıyla elimizden geleni yapıyoruz, verilen mücadeleye katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu şiddeti, bu vahşeti, bu katliamı şiddetle kınıyoruz” diye konuştu.

Malatya İl Müftü Yardımcısı Abdullah Bekiroğlu’nun okuduğu duanın ardından iki gün boyunca açık kalacak olan serginin açılışı yapıldı. İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve bölgede çekilen karelerin yanı sıra Mescid-i Aksa’nın tarihsel sürecini yansıtan fotoğrafların yer aldığı sergiye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Kaynak: BÜLTEN