Başkan Gürkan’dan net mesaj İnşaat malzemesi satanları da uyardı

Hazır beton fiyatları Malatya’da rekor kırınca Malatya Büyükşehir Belediyesi Beton Santrali açarak bu haksız kazancın önüne geçti. Tıpkı hazır betonda olduğu gibi inşaat malzemelerinde de haksız kazanç elde etmeye çalışanlar olursa gerekeni yapacaklarını belirterek Başkan Gürkan,

“Haksız kazanç elde etmeye çalışanlara müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayan Başkan Gürkan, “Eğer bu haksız rekabet başka inşaat alanlarında sektörün başka alt basamaklarındaki birimlerde de haksızlık yapılırsa, bunlarla ilgili gerekli yatırımlar yapmaktan çekinmeyeceğiz.”

dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, haksız kazanç şeklinde fırsatı ganimet bilmeye çalışanlara karşı hiçbir şekilde prim verilmeyeceğini, müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi. Malatya’nın sorunlarının çözüme kavuşturduklarını dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Gürkan, “Özel sektör alanına girmek istemiyoruz ancak vatandaşımızı sıkıntıya sokacak, haksız kazanç elde etmeye çalışanlar olursa onlara müsamaha göstermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“FIRSATI GANİMET BİLMEYE ÇALIŞANLAR OLDU”

Bir yılda 1 milyon 200 bin metreküp ve 2 milyon 200 bin ton asfalt üreteceklerini söyleyen Başkan Gürkan,

“Maalesef iyi niyeti kötüye kullanan bazı gruplar ve insanlar oldu. Haksız kazanç şeklinde fırsatı ganimet bilmeye çalışanlar oldu. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak ve Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bunlara hiçbir şekilde prim verilmeyeceğimizi müsamaha ve müsaade edilmeyeceğini ifade ettik. Bunun üzerine biz hemen arkadaşlara Malatya’da beton santrallerinin kurulması talimatını verdik. Şu anda iki beton santrali ve iki tanede asfalt plentleri kurduk. Bir tanesi şehrin batısında MESTON tarafından yapıldı, diğeri de doğuda Esenlik tarafından yapıldı. 3 bine yakın metreküp beton satan arkadaşlarımıza indirin dedik. Ve bin 500 TL metreküp betonu şu an da vatandaşlarımıza veriyoruz. Burada bir yılda 1 milyon 200 bin metreküp beton üreteceğiz. İki asfalt plentinde de 2 milyon 200 bin ton asfalt üreteceğiz”

şeklinde konuştu.

“GEREKLİ YATIRIMLAR YAPMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİZ”

Haksız kazanç elde etmeye çalışanlara müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayan Başkan Gürkan,

“Eğer bu haksız rekabet başka inşaat alanlarında sektörün başka alt basamaklarındaki birimlerde de haksızlık yapılırsa, bunlarla ilgili gerekli yatırımlar yapmaktan çekinmeyeceğiz. Burada 200 dönüm yer aldık. MESTON’u buraya taşıyacağız. Gerekirse inşaat ile ilgili bütün türevlerinin üretilmesi noktasında burayı merkezi bir üs yapacağız. Biz özel sektör alanına girmek istemiyoruz ancak vatandaşımızı sıkıntıya sokacak, haksız kazanç elde etmeye çalışanlar olursa onlara müsamaha göstermeyeceğiz”

ifadelerini kullandı.