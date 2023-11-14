Başkan Gürkan’dan Orduzu açıklaması

Başkan Gürkan burada vatandaşlarla istişarelerde bulunarak, Büyükşehir Belediyesi tarafından Orduzu Mahallesi’ne yapılan yatırım ve hizmetler hakkında bilgiler verdi.

Orduzu Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Gürkan’a Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Latif Okyay ile Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin eşlik etti.

Öte yandan Başkan Gürkan mahalle sakinlerinin talep ve isteklerini dinleyerek, taleplerin ve sorunların çözümü noktasında gerekli çalışmaların yapıldığını da vurguladı.

“BAŞKANIMIZDAN BAŞKASI SORUNLARIMIZI ÇÖZEMEZ”

Başkan Gürkan’ın Orduzu Mahallesi’ne yaptığı yatırımlardan dolayı memnuniyetini dile getiren Orduzu Mahallesi Muhtarı Abuzer Ekin, “Büyükşehir Belediye Başkanımız 4 buçuk yıldır Orduzu’muza tarihinin en büyük hizmetlerini yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Başkanımız mahallemizde yaşanan sorunları çözüyor ve bu sorunları Başkanımızdan başkası da çözmez. Ben kendilerine teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

GÜRKAN: EN ÇOK HİZMET YAPTIĞIMIZ YERLERDEN BİRİ DE ORDUZU

Başkan Gürkan, Orduzu bölgesinde yapılan hizmetlerden bahsederek, çalışmaların hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Gürkan, “Malatya’da en çok yatırım yaptığımız yerlerden biri de Orduzu Mahallesi’dir. Orduzu Mahallesi’nin altyapısı değişti. Gelinciktepe Bölgesine uydu kentler yaptık. Güldal Akşit Bulvarını yaptık ve o yol güzergâhında 5 bin kişilik kapalı spor salonu yapıyoruz. Ekmek ve Yemek Fabrikasını ve Fuarcılık Merkezini yaptık. Polis Evi, Özel Harekât Merkezini, Arslantepe Karşılama Merkezini yapıyoruz. Dolayısıyla yapılan hizmetlerin kıymetini bilmemiz lazım ve şehrimize sahip çıkalım. Ben yapılan hizmetlerin Malatya’mıza ve Orduzu’muza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Kaynak: BÜLTEN