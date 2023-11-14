Malatya’yı Özbekistan, Kırgızistan, Cezayir, İran’a kurban etmeyin!

Ağbaba, Malatya’nın dünyanın en güzel kentlerinden birisi aynı zamanda dünyanın en güzel tarım ürünlerinin de üretildiği kentlerden biri olduğunu belirterek başladığı konuşmada,

“Sadece kaysımız değil Yeşilyurt ve Gündüzbey bölgesinde "dalbastı kirazımız" var, kavunumuz var, elmamız var, fasulyemiz var; Hekimhan'da belki dünyanın en güzel cevizi var, çilek var, nar var, pancar var ama olmayan bir şey var: O da su. Hâlâ sulama problemini çözebilmiş değiliz. Milletvekili olduğum günden beri gündeme getirmeye çalışıyorum, şehrin bazı bölgelerinde insanlar kanalizasyon suyu borularını kırarak mahsullerini sulamaya çalışıyorlar, bu da bugüne kadar çözülmeyen bir sorun.”

dedi.

ALTIN DEĞERİNDEKİ ÜRÜN GÖZ GÖRE GÖRE YOK OLUYOR

Malatya'da 8 milyon civarında kayısı ağacından yaklaşık 350 bin ton yaş, 110 bin ton kuru kayısı elde edildiğini, Dünyada kuru kayısı üretiminin yüzde 85'ini Malatya’nın karşıladığını, ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 500 milyon dolar katkıda bulunduğunu kaydeden Veli Ağbaba,

“Kayısıyla ilgili problemler de çözülebilmiş değil. Kuru kayısıda son dönemlerde iklim değişikliği ve ilkbahar erken yağmurları nedeniyle ortaya çıkan Monilya hastalığı var. Monilya hastalığıyla rekolte ve kalite kaybı yaşanıyor. Kayısı üreticileri Monilya ilacını zamanında ve kurallarına göre artırmalarına rağmen yağışların ara vermemesi nedeniyle meyvelerini kurtaramıyor. Her yıl başka bir sebeple altın değerindeki bu ürün göz göre göre yok oluyor.”

dedi.

TARSİM SİSTEMİNDEN MALATYALILAR MEMNUN DEĞİL

Ağbaba,

“Üreticiler ürettikleri üründen memnun değil. Don, dolu, fizyolojik dökülme, Monilya hastalığı derken kayısı üreticilerinin yüzü gülmez oldu. Kayısının tutmamasına bazen "fizyolojik" diyorlar, bazen "psikolojik" diyorlar; "Kendi intihar etti." diyorlar falan ama TARSİM'in çiftçinin lehine düzenlemeleri yapması lazım. TARSİM sisteminden Malatyalılar memnun değil, yaptıran da memnun değil, yaptırmayan da memnun değil. Yani çok çeşitli bahaneler üretilerek TARSİM Malatya'nın kayısına gereken değeri vermiyor. Bunu da Sayın Bakan, sizin dikkatinize sunmak istiyorum”

ifadelerini kullandı.

BAKANLIK ENKAZ ALTINDAKİ KAYISIYI ALMALIYDI

“6 Şubat depremini yaşadık, defalarca Toprak Mahsulleri Ofisine ulaşmaya çalıştım, Tarım Bakanlığı maalesef Malatya çiftçisinin sesini duymazdan geldi” diyerek konuşmasını sürdüren CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

“Toprak altında - enkaz altında kalan kayısı alınmalıydı. Toprak Mahsulleri Ofisini aramama rağmen bir çözüm olmadı, keşke bunun da bir değerlendirilmesi yapılsaydı.”

İfadelerini kullandı.

KAYISI KIYMET VERMENİZ GEREKEN BİR ÜRÜN

Malatya’da rekolte düşük olunca İran'dan, Özbekistan'dan, Kırgızistan'dan kayısı getirilip iç ve dış piyasada "Malatya kayısısı" adı altında satıldığı iddiaları olduğunu kaydeden Veli Ağbaba,

“Sayın Bakan, tabii ki bu tarım alanları en çok sizi ilgilendiriyor, mutlaka sizin sahip çıkmanız lazım, kayısı da en çok sizi ilgilendiriyor. Kayısı sonuçta Malatyalıların ama Tarım Bakanı olarak sizin de kıymet vermeniz gereken bir ürün. Lütfen bu konuda bu dedikoduların önlemlerinin alınmasını ,kaysımızı Özbekistan, Kırgızistan, Cezayir, İran kayısılarına kurban etmemenizi sizden rica ediyoruz.”

Dedi.

MALATYALI VE ADIYAMANLI TÜTÜN ÜRETİCİLERİ DESTEK BEKLİYOR

2017 yılından beri uğraşıyoruz, sarmalık tütün üreticilerinin mağduriyeti ile uğraştıklarını kaydeden Ağbaba,

“Adıyaman Milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere'de de çok uğraşıyor ama maalesef defalarca dile getirdik, Adıyaman ve Malatya tütününün satımı konusunda bir çözüme ulaşamadık. Mevcut yasaya göre 1 kilogram tütün satan Doğanşehirli, Çelikanlı çiftçi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Eroin satmak, kokain satmak gibi bir şey. Amerikan sigarası serbest ama Doğanşehirli, Kurucuovalı, Çelikhanlı üreticinin tütün satması yasak. Bu sadece bu bölgede var yani sarmalık tütün bir sefer de kırmayla sarılıp içilebiliyor. Gelin, hep beraber burada bu hapis cezasını kaldıralım. Tütün ekenler öyle 10 dönüm, 15 dönem ekmiyorlar; 1 dönümle, 2 dönümle bir evi geçindiriyorlar. Bu konuda da sizin çiftçilerin tarafında olmanız lazım, Tarım Bakanısınız yani vergiler çok yüksek o nedenle tütüne de sahip çıkmanız lazım. Destek olmanız lazım. Hiç olmazsa yüzde 70'lere yakın o vergi oranının düşürülmesi lazım, millet memnun değil, kooperatif de kurmak çok zor. Malatyalı ve Adıyamanlı tütün üreticileri sizden destek bekliyor”

ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN