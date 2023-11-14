“45 vaatte bulunmuştuk 105’in üzerinde yatırımı ilçemize kazandırmış olduk”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya’da çeşitli alanlarda faaliyetlerini sürdüren kadın sivil toplum kuruluşu başkanlarını ve yönetim kurulu üyelerini misafir ederek, 2019 ile 2023 yılları arasında Yeşilyurt’ta hayata geçen yatırımlar ve devam eden projelerle ilgili detaylı bilgiler aktardı.

Gündüzbey Sosyal Tesislerinde gerçekleşen ‘100’ncü Yıla Yakışan 100 Yatırım’ bilgilendirme toplantısında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kadınların fikir ve önerilerinden her zaman yararlandıklarını söyledi.

“45 VAATTE BULUNMUŞTUK”

Kadın sivil toplum kuruluşu başkanlarını ve yönetim kurulu üyelerini ağırlamaktan memnun olduklarını ifade eden Başkan Çınar,

“2019 yılındaki seçimlerde bölgemizin gelişmesine ve kalkınmasına ışık tutacak olan 45 vaatte bulunmuştuk, geride kalan dönemde bu sözlerimizin hepsini yerine getirdik. Bugün itibariyle aslında 105’in üzerinde yatırımı ilçemize kazandırmış olduk ancak Cumhuriyetimizin 100’ncü Kuruluş Yıldönümüne atıfta bulunmak amacıyla ‘100’ncü Yıla Yakışan 100 Yatırım’ sloganıyla birlikte yatırımlarımızı toplumun tüm kesimlerine anlatıyoruz. Fiziksel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal çalışmalarımızla şehrimize ve ilçemize hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmetlerimizin toplumun tüm kesimlerine hitap etmesine, 7’den 70’e herkesin ihtiyaçlarına cevap vermesine de ayrı bir özen gösterdiğimiz hayata geçen yatırımlarımızla ortaya koymuş olduk. 81 mahallemizin tamamında Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerini görebilirsiniz

” diye konuştu.

“MESLEK EDİNDİRME KURSLARI AÇTIK”

Kadınlara yönelikte çok ciddi hizmetler sunduklarını sözlerine ekleyen Başkan Çınar, şunları kaydetti:

“2019 yılında göreve gelir gelmez Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün kurulmasına yönelik çalışmalara başlamıştık ardından 2021 yılında bu müdürlüğümüze kurarak kadınlarımıza yönelik çalışmalarımıza hız verdik. Çalıştaylar ve panellerimizin yanı sıra kadınlarımızın istihdamına katkı sağlamak adına kültür ve sanat merkezlerimizde kadınlara yönelik meslek edindirme kursları açtık. ‘Söz Kadınlarımızda Yeşilyurt’ta Kadınlarımızı Dinliyoruz’ projemizi başlatarak mahallelerimizde toplantılar yaptık, talepleri yerinde öğrenerek çözümler getirdik. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzün yanı sıra Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz ile Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisimiz aracılığıyla kadınlarımıza yönelik çok sayıda etkinlik düzenliyoruz. Bizler kadınlarımızın düşüncelerinden ve önerilerinden her zaman faydalanıyoruz, kadınlarımızın taleplerini yerine getirmeye ayrı bir özen gösteriyoruz.”

Toplantıda söz alan Kadın Sivil Toplum Kuruluşu Başkanlarını ve Yönetim Kurulu Üyeleri de kadınlara yönelik hizmetlerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunarken, kendi alanlarıyla ilgili taleplerde bulunup, destek istediler.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da iletilen talepleri yerine getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Kaynak: BÜLTEN